Paigalda Open Journal Systems ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga akadeemiliste ajakirjade haldus- ja avaldamisplatvorm, mida usaldavad tuhanded ajakirjad kogu maailmas.
Valige VPS-pakett Open Journal Systems jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) on tasuta, avatud lähtekoodiga platvorm, mille on välja töötanud Public Knowledge Project (PKP) akadeemilise ajakirja kogu töövoo haldamiseks — alates esitamisest ja eelretsenseerimisest kuni toimetamise, tootmise ja veebis avaldamiseni. See on maailma enimkasutatud avatud juurdepääsuga ajakirjade haldussüsteem, mis toetab kümneid tuhandeid ajakirju ülikoolides, teadusasutustes ja sõltumatute kirjastajate juures kogu maailmas.
OJS-i ise majutamine oma VPS-is annab teie ajakirjale täieliku sõltumatuse kommertskirjastamise platvormidest, ilma artiklipõhiste tasudeta, tellimiskuludeta ning täieliku omandiõigusega teie esitatud andmetele ja publikatsiooniarhiivile. Platvorm toetab mitme ajakirja juurutamist, muutes selle sobivaks asutustele, mis haldavad ühest installatsioonist mitut väljaannet.
Open Journal Systems peamised omadused
Täielik esitamise töövoog
Halda tervet toimetusprotsessi elutsüklit autori esitamisest vastastikuse eksperdihindamise, keeletoimetamise, küljenduse ja lõpliku avaldamiseni ühel platvormil.
Vastastikuse hindamise haldus
Määra arvustajad, jälgi arvustuste tähtaegu, saada meeldetuletusi ja kogu arvustajate otsuseid struktureeritud toimetuse juhtpaneelilt.
Avatud juurdepääsuga avaldamine
Avalda artikleid avatud juurdepääsu litsentside alusel, DOI integratsiooniga, ORCID toega ja indekseeritud metaandmetega avastatavuse tagamiseks.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda OJS-i pistikprogrammidega statistika, kasutusmõõdikute, tellimuste halduse, makseväravate ja kolmandate osapoolte teenuste integreerimiseks.
Mitmekeelne tugi
OJS-iga on kaasas tõlked kümnetes keeltes ning see toetab kakskeelseid või mitmekeelseid ajakirjade liideseid ja sisu.
Miks kasutada Open Journal Systems Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.