Open Journal Systems (OJS) on tasuta, avatud lähtekoodiga platvorm, mille on välja töötanud Public Knowledge Project (PKP) akadeemilise ajakirja kogu töövoo haldamiseks — alates esitamisest ja eelretsenseerimisest kuni toimetamise, tootmise ja veebis avaldamiseni. See on maailma enimkasutatud avatud juurdepääsuga ajakirjade haldussüsteem, mis toetab kümneid tuhandeid ajakirju ülikoolides, teadusasutustes ja sõltumatute kirjastajate juures kogu maailmas.

OJS-i ise majutamine oma VPS-is annab teie ajakirjale täieliku sõltumatuse kommertskirjastamise platvormidest, ilma artiklipõhiste tasudeta, tellimiskuludeta ning täieliku omandiõigusega teie esitatud andmetele ja publikatsiooniarhiivile. Platvorm toetab mitme ajakirja juurutamist, muutes selle sobivaks asutustele, mis haldavad ühest installatsioonist mitut väljaannet.