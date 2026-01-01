NocoBase on skaleeritavust esikohale seadev avatud lähtekoodiga no-code/low-code platvorm, mis ühendab visuaalse liidese pistikprogrammipõhise arhitektuuriga, nii et nii kodanikarendajad kui ka insenerid saavad tõhusalt koostööd teha. Selle andmemudeldamise mootor, lohistamis- ja kukutamisega kasutajaliidese ehitaja ning töövoo automatiseerimise tööriistad katavad kõik alates lihtsatest CRUD-rakendustest kuni keerukate mitme rentnikuga ärirakendusteni.

NocoBase'i ise majutamine oma VPS-is kaotab kasutajapõhise hinnastamise, hoiab tundlikud äriandmed teie enda infrastruktuuris ja annab arendusmeeskondadele vabaduse installida kohandatud pistikprogramme ja integreerida sisemiste süsteemidega ilma müüjapiiranguteta.