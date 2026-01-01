NocoBase'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Laiendatav avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm sisetööriistade ja ärirakenduste loomiseks pistikprogrammipõhise arhitektuuriga.
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Millega saab ehitada NocoBase
NocoBase on skaleeritavust esikohale seadev avatud lähtekoodiga no-code/low-code platvorm, mis ühendab visuaalse liidese pistikprogrammipõhise arhitektuuriga, nii et nii kodanikarendajad kui ka insenerid saavad tõhusalt koostööd teha. Selle andmemudeldamise mootor, lohistamis- ja kukutamisega kasutajaliidese ehitaja ning töövoo automatiseerimise tööriistad katavad kõik alates lihtsatest CRUD-rakendustest kuni keerukate mitme rentnikuga ärirakendusteni.
NocoBase'i ise majutamine oma VPS-is kaotab kasutajapõhise hinnastamise, hoiab tundlikud äriandmed teie enda infrastruktuuris ja annab arendusmeeskondadele vabaduse installida kohandatud pistikprogramme ja integreerida sisemiste süsteemidega ilma müüjapiiranguteta.
NocoBase peamised omadused
Visuaalne andmemodelleerimine
Määratle tabeleid, välju ja keerulisi seoseid visuaalse liidese kaudu, mis toetab kõiki levinud väljatüüpe, sealhulgas manuseid, valemeid ja otsinguid.
Lohista ja paiguta kasutajaliidese koostaja
Kujunda tundlikke rakendusliideseid, paigutades plokke ja komponente lõuendile, ilma et oleks vaja esiotsa koodi standardsete paigutuste jaoks.
Pistikprogrammipõhine arhitektuur
Laienda platvormi kogukonna või kohandatud pistikprogrammidega uute väljatüüpide, toimingute ja integratsioonide jaoks, ilma põhirakendust muutumata.
Töövoo automatiseerimine
Loo tingimuslikke äriprotsesse ja kinnitusvooge visuaalselt, käivitades toiminguid andmete muutumisel, ilma tagarakenduse loogikat nullist kirjutamata.
Rollipõhised õigused
Kontrolli juurdepääsu andmetele ja kasutajaliidese elementidele rollipõhiselt, toetades mitme rentniku süsteemi ja osakonnapõhist isoleerimist ühe installatsiooni piires.
Automaatselt genereeritud API-d
Iga andmemudel pakub automaatselt REST API lõpp-punkte, võimaldades integratsiooni välissüsteemide ja kohandatud esiotsadega ilma lisarenduseta.
Miks kasutada NocoBase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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