Kaasaegne veebiliides Ansible'i tööraamatute, Terraformi plaanide, Bashi skriptide ja Pulumi virnade käivitamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Semaphore
Semaphore on kaasaegne avatud lähtekoodiga veebiliides DevOps automatiseerimistööriistade haldamiseks ja käitamiseks. See pakub selget armatuurlauda Ansible'i käitusraamatute, Terraformi plaanide, OpenTofu konfiguratsioonide, Bashi skriptide ja Pulumi virnade käivitamiseks, ilma et oleks vaja käsurea ligipääsu. Meeskonnad saavad brauseri kaudu hallata inventare, volitusi ja käivitamise ajalugu, säilitades samal ajal täieliku kontrolli oma infrastruktuuri koodi üle.
Semaphore'i ise majutamine sinu VPS-is tsentraliseerib kogu automatiseerimise käivitamise koos auditi logide, ajastatud käivituste ja meeskonna ligipääsukontrollidega. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja administraatori kontot, mis luuakse automaatselt esmakordsel käivitamisel sinu poolt juurutamise käigus konfigureeritud volitustega.
Semaphore peamised omadused
Ansible mänguraamatu käivitaja
Käivita Ansible'i käitusraamatud veebiliidesest koos inventari halduse, muutujate süstimise ja reaalajas väljundi voogedastusega.
Mitme tööriista tugi
Käivita Terraformi, OpenTofu, Pulumi ja Bashi skripte koos Ansible'iga ühest ühtsest liidesest.
Ajastatud täitmine
Ajasta automaatika käivitused cron-avaldistega ja vaata käivituste ajalugu detailsete logide ja oleku jälgimisega.
Volituste haldus
Salvesta SSH võtmed, pilveteenuse pakkuja mandaadid ja varahoidla paroolid turvaliselt krüpteeritud salvestusruumi abil.
Meeskonnatöö
Halda meeskonna juurdepääsu projektipõhiste õigustega, et liikmed saaksid käivitada volitatud ülesandeid ilma otsese serveri juurdepääsuta.
Giti integratsioon
Tõmba käitusraamatud ja automatiseerimiskood otse Giti hoidlatest, valides haru ja sildi ülesande kohta.
Miks kasutada Semaphore Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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