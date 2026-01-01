Semaphore on kaasaegne avatud lähtekoodiga veebiliides DevOps automatiseerimistööriistade haldamiseks ja käitamiseks. See pakub selget armatuurlauda Ansible'i käitusraamatute, Terraformi plaanide, OpenTofu konfiguratsioonide, Bashi skriptide ja Pulumi virnade käivitamiseks, ilma et oleks vaja käsurea ligipääsu. Meeskonnad saavad brauseri kaudu hallata inventare, volitusi ja käivitamise ajalugu, säilitades samal ajal täieliku kontrolli oma infrastruktuuri koodi üle.

Semaphore'i ise majutamine sinu VPS-is tsentraliseerib kogu automatiseerimise käivitamise koos auditi logide, ajastatud käivituste ja meeskonna ligipääsukontrollidega. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja administraatori kontot, mis luuakse automaatselt esmakordsel käivitamisel sinu poolt juurutamise käigus konfigureeritud volitustega.