Komari ühe klõpsuga paigaldamine.
Kerge ise majutatud serveri jälgimise armatuurlaud agendipõhise andmete kogumise ja reaalajas mõõdikutega.
Valige VPS-pakett Komari jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Komari
Komari on kerge, avatud lähtekoodiga serveri jälgimisvahend, mis on ehitatud ise majutajatele, kes vajavad reaalajas nähtavust oma infrastruktuuri üle ilma ettevõtte jälgimisplatvormide lisakoormuseta. See kasutab igale jälgitavale serverile paigaldatud väikest agenti protsessori, mälu, ketta ja võrgu näitajate kogumiseks, mida seejärel kuvatakse puhtal veebipaneelil.
Kuna Komari on ise majutatav, jääb kogu sinu serveri telemeetria sinu enda infrastruktuuri, ilma et andmeid saadetaks kolmandate osapoolte teenustele. SQLite-toega disain tähendab nulli väliseid andmebaasisõltuvusi, muutes selle kiireks kasutusele võtmiseks ja lihtsaks hooldamiseks isegi väikestele meeskondadele ja üksikkasutajatele.
Komari peamised omadused
Agendipõhine jälgimine
Paigalda kergekaaluline Komari agent mis tahes serverisse, et koguda ja voogesitada mõõdikuid tagasi oma kesksesse juhtpaneeli.
Reaalajas mõõdikud
Vaata veebiliideses reaalajas uuendatavat CPU kasutust, mälu tarbimist, ketta sisend/väljundit ja võrgu läbilaskevõimet.
Mitmeserveriline töölaud
Jälgi kõiki oma servereid ühest kohast, kus iga agent raporteerib iseseisvalt kesksele hostile.
Puuduvad välised sõltuvused
SQLite salvestusruum tähendab, et pole vaja hallata eraldi andmebaasiteenust — ainult konteiner ja püsiv andmemaht.
Kohandatud teema tugi
Isikupärasta armatuurlaua välimust vastavalt oma eelistustele või organisatsiooni kaubamärgile.
Miks kasutada Komari Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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