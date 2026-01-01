Komari on kerge, avatud lähtekoodiga serveri jälgimisvahend, mis on ehitatud ise majutajatele, kes vajavad reaalajas nähtavust oma infrastruktuuri üle ilma ettevõtte jälgimisplatvormide lisakoormuseta. See kasutab igale jälgitavale serverile paigaldatud väikest agenti protsessori, mälu, ketta ja võrgu näitajate kogumiseks, mida seejärel kuvatakse puhtal veebipaneelil.

Kuna Komari on ise majutatav, jääb kogu sinu serveri telemeetria sinu enda infrastruktuuri, ilma et andmeid saadetaks kolmandate osapoolte teenustele. SQLite-toega disain tähendab nulli väliseid andmebaasisõltuvusi, muutes selle kiireks kasutusele võtmiseks ja lihtsaks hooldamiseks isegi väikestele meeskondadele ja üksikkasutajatele.