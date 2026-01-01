Paigalda Vitess ühe klõpsuga.
Andmebaasi klastrisüsteem horisontaalseks MySQL-i skaleerimiseks automatiseeritud killustamise, ühenduste kogumise ja päringute suunamisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Vitess
Vitess on avatud lähtekoodiga andmebaasi klastrisüsteem, mis on loodud MySQL-i horisontaalseks skaleerimiseks. Algselt YouTube'i poolt välja töötatud, et hallata miljardeid päringuid päevas, pakub see automatiseeritud killustamist, intelligentset päringute suunamist ja ühenduste kogumist standardsete MySQL-i eksemplaride peal, ilma rakenduse tasandi muudatusi nõudmata.
Vitessi ise majutamine VPS-il annab sulle YouTube'i tasemel andmebaasi skaleerimise infrastruktuuri suure liiklusega rakenduste jaoks. See haldab ühenduste multipleksimist andmebaasi koormuse vähendamiseks, toetab skeemi veebipõhiseid muudatusi ilma seisakuta ja pakub ühtset päringuliidest mitme killu vahel, mis näib sinu rakendusele ühe andmebaasina.
Vitess peamised omadused
Horisontaalne šardimine
Jaota andmed automaatselt mitme MySQL-i eksemplari vahel, et skaleerida kirjutusvõimsust üle selle, mida üks server suudab käsitleda.
Ühenduste koondamine
Vitess koondab tuhandeid rakenduse ühendusi väikesesse MySQL-i ühenduste kogumisse, vähendades oluliselt andmebaasiserveri koormust.
Reaalajas skeemimuudatused
Muuda tabeliskeeme suurtel andmekogumitel ilma lukustuse või seisakuta, kasutades Vitessi hallatavat veebipõhist DDL-i täitmist.
Päringu marsruutimine
Päringud suunatakse automaatselt õigesse kildudesse killustamisvõtme alusel, olles rakenduskihile läbipaistvad.
MySQL ühilduv
Rakendused ühenduvad Vitessiga, kasutades standardseid MySQL-i draivereid ja protokolle, ilma et oleks vaja koodimuudatusi.
Miks kasutada Vitess Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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