Vitess on avatud lähtekoodiga andmebaasi klastrisüsteem, mis on loodud MySQL-i horisontaalseks skaleerimiseks. Algselt YouTube'i poolt välja töötatud, et hallata miljardeid päringuid päevas, pakub see automatiseeritud killustamist, intelligentset päringute suunamist ja ühenduste kogumist standardsete MySQL-i eksemplaride peal, ilma rakenduse tasandi muudatusi nõudmata.

Vitessi ise majutamine VPS-il annab sulle YouTube'i tasemel andmebaasi skaleerimise infrastruktuuri suure liiklusega rakenduste jaoks. See haldab ühenduste multipleksimist andmebaasi koormuse vähendamiseks, toetab skeemi veebipõhiseid muudatusi ilma seisakuta ja pakub ühtset päringuliidest mitme killu vahel, mis näib sinu rakendusele ühe andmebaasina.