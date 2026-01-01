Multica on avatud lähtekoodiga hallatavate agentide platvorm, mis võimaldab sul käsitleda kodeerivaid tehisintellekti agente meeskonnakaaslastena, mitte ühekordsete vestlusseanssidena. Määra ülesandeid konkreetsetele agentidele, jälgi nende edenemist reaalajas ja loo korduvkasutatav oskuste kogu, mis aja jooksul sinu meeskonna koostööga täieneb. See toetab kõiki kohapeal installitud agentide käsurida (CLI) – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini ja teised – kergekaalulise deemoniga, mis ühendab sinu masinad tagasi keskserveriga.

Multica ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga ülesande, koodimuudatuse ja integratsiooni mandaadi sinu enda infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja kolmanda osapoole agentide telemeetriata. PostgreSQL koos pgvectoriga tarnitakse eelkonfigureerituna, nii et platvorm on esimesest käivitusest alates tootmisvalmis.