Juurutage Multica ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga hallatavate agentide platvorm, mis muudab kodeerivad AI agendid meeskonnakaaslasteks, kellele saad tööd määrata.
Valige VPS-pakett Multica jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Multica
Multica on avatud lähtekoodiga hallatavate agentide platvorm, mis võimaldab sul käsitleda kodeerivaid tehisintellekti agente meeskonnakaaslastena, mitte ühekordsete vestlusseanssidena. Määra ülesandeid konkreetsetele agentidele, jälgi nende edenemist reaalajas ja loo korduvkasutatav oskuste kogu, mis aja jooksul sinu meeskonna koostööga täieneb. See toetab kõiki kohapeal installitud agentide käsurida (CLI) – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini ja teised – kergekaalulise deemoniga, mis ühendab sinu masinad tagasi keskserveriga.
Multica ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga ülesande, koodimuudatuse ja integratsiooni mandaadi sinu enda infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja kolmanda osapoole agentide telemeetriata. PostgreSQL koos pgvectoriga tarnitakse eelkonfigureerituna, nii et platvorm on esimesest käivitusest alates tootmisvalmis.
Multica peamised omadused
Mitmeagendi tugi
Ühenda Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini ja teised kodeerimisagentide CLI-d ühe juhtpaneeli kaudu.
Kohalik täitmisdeemon
Kergekaaluline deemon töötab sinu enda masinates, nii et agendid saavad tegutseda tegeliku tööruumiga ja sinu juba olemasolevate mandaatidega.
Ülesande määramine ja jälgimine
Suuna töö konkreetsetele agentidele ja jälgi reaalajas edenemist, tulemusi ja otsuseid, ilma vestluslõngu pidevalt kontrollimata.
Korduvkasutatavate oskuste teek
Jäädvusta agendi oskused üks kord ja rakenda neid uuesti tööruumides ja meeskonnakaaslaste seas, nii et võimekus ajas kasvab.
Webhooki automatiseerimine
Käivita agendi töövoogusid GitHubist, Larkist või mis tahes välisest teenusest sisseehitatud autopiloodi veebihaagi käsitlejate kaudu.
Ise majutatud andmete omandus
Kõik ülesanded, koodimuudatused ja integratsiooni mandaadid jäävad sinu VPS-i, ilma telemeetriata ja ilma istmekohapõhise hinnastamiseta.
Miks kasutada Multica Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.