Juurutage Docker Registry ühe klõpsuga paigaldusega.
Ametlik privaatne register sinu Docker konteineripiltide salvestamiseks, levitamiseks ja haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Docker Registry
Docker Registry on ametlik, avatud lähtekoodiga salvestus- ja jaotussüsteem Docker piltide jaoks. Oma registri käitamine annab sinu meeskonnale privaatse, suure jõudlusega hoidla konteinerpiltide jaoks — hoides patenteeritud rakenduskoodi avalikest keskustest eemal, tagades samal ajal kiire ja usaldusväärse piltide tõmbamise sinu CI/CD torujuhtmete ja tootmiskasutuse jaoks.
Isemajutus sinu VPS-is tähendab, et pildiandmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist, mis lihtsustab andmehalduse poliitikate järgimist ja eemaldab sõltuvuse välistest teenustest. Sa kontrollid juurdepääsu, säilituspoliitikaid ja salvestusmahtu — ilma pildipõhiste tasude või ribalaiuse piiranguteta, mida kehtestavad majutatud registrite pakkujad.
Docker Registry peamised omadused
Privaatne pildisalvestusruum
Salvesta patenteeritud konteineripildid turvaliselt oma infrastruktuuris, hoides tundliku koodi eemal avalikest registritest.
CI/CD integratsioon
Standardne Docker push ja pull API tagab ühilduvuse iga ehitustööriista, arendustoru ja orkestreerimisplatvormiga.
Webhooki tugi
Käivita automaatselt järgmised torujuhtme etapid iga kord, kui uus kujutis registrisse lükatakse.
Püsiv kihivahemälu
Jagatud kihtide salvestusruum piltide lõikes vähendab oluliselt kettakasutust ja kiirendab piltide levitamist sinu meeskonnas.
Miks kasutada Docker Registry Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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