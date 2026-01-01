Docker Registry on ametlik, avatud lähtekoodiga salvestus- ja jaotussüsteem Docker piltide jaoks. Oma registri käitamine annab sinu meeskonnale privaatse, suure jõudlusega hoidla konteinerpiltide jaoks — hoides patenteeritud rakenduskoodi avalikest keskustest eemal, tagades samal ajal kiire ja usaldusväärse piltide tõmbamise sinu CI/CD torujuhtmete ja tootmiskasutuse jaoks.

Isemajutus sinu VPS-is tähendab, et pildiandmed ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist, mis lihtsustab andmehalduse poliitikate järgimist ja eemaldab sõltuvuse välistest teenustest. Sa kontrollid juurdepääsu, säilituspoliitikaid ja salvestusmahtu — ilma pildipõhiste tasude või ribalaiuse piiranguteta, mida kehtestavad majutatud registrite pakkujad.