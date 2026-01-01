Yuvomi on avatud lähtekoodiga perekorraldaja, mis koondab ülesanded, jagatud kalendrid, ostunimekirjad, toiduplaanid, retseptid, eelarved ja majapidamismärkmed ühte mobiilipõhisesse progressiivsesse veebirakendusse. Iga moodul on iseseisev, nii et saad kasutada ainult neid osi, mis sinu majapidamisele sobivad, ja ülejäänud ignoreerida.

Yuvomi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud majapidamisandmed — ajakavad, kviitungid, kontaktiloendid, meditsiinilised meeldetuletused — eemal kolmandate osapoolte pilveteenustest. SQLite andmebaas toetab valikulist AES-256 krüpteerimist puhkeolekus ja sisseehitatud ajastaja haldab automaatseid varukoopiaid, nii et sinu pere teave jääb privaatseks mugavusest loobumata.