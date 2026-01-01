Installige Yuvomi ühe klõpsuga paigaldus.
Privaatne ise majutatud pereplaneerija ülesannete, kalendrite, toidukordade, ostude ja majapidamiskulude jaoks ühes mobiilipõhises rakenduses.
Valige VPS-pakett Yuvomi jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Yuvomi
Yuvomi on avatud lähtekoodiga perekorraldaja, mis koondab ülesanded, jagatud kalendrid, ostunimekirjad, toiduplaanid, retseptid, eelarved ja majapidamismärkmed ühte mobiilipõhisesse progressiivsesse veebirakendusse. Iga moodul on iseseisev, nii et saad kasutada ainult neid osi, mis sinu majapidamisele sobivad, ja ülejäänud ignoreerida.
Yuvomi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud majapidamisandmed — ajakavad, kviitungid, kontaktiloendid, meditsiinilised meeldetuletused — eemal kolmandate osapoolte pilveteenustest. SQLite andmebaas toetab valikulist AES-256 krüpteerimist puhkeolekus ja sisseehitatud ajastaja haldab automaatseid varukoopiaid, nii et sinu pere teave jääb privaatseks mugavusest loobumata.
Yuvomi peamised omadused
Pere ühine planeerija
Koordineeri ülesandeid, kalendreid, toidukordi ja ostunimekirju kõigi pereliikmete vahel, kasutades mitme kasutaja ülesannete jagamist ja teavitusi.
Mobiilikeskne PWA
Installitakse telefonidesse ja tahvelarvutitesse progressiivse veebirakendusena, mis pakub kohaliku rakenduse kasutuskogemust, koos võrguühenduseta vaadetega liikvel olles majapidamise haldamiseks.
Kalendri integratsioonid
Sünkrooni Google'i kalendriga, iCloudiga CalDAV-i kaudu, Apple'i seadmetega ja ICS-i tellimustega, et hoida kõik olemasolevad ajakavad ühes kohas.
Krüpteeritud SQLite hoidla
Valikuline SQLCipher AES-256 krüpteerimine kaitseb kodumajapidamise andmeid puhkeolekus ja ajastatud varukoopiad saavad peegeldada mis tahes WebDAV-sihtkohta.
Modulaarne majapidamistööriistakomplekt
Luba ainult moodulid, mida vajad — eelarved, toidu planeerimine, retseptid, sünnipäevad, kontaktid, dokumendid või majapidamine — ja jäta ülejäänud vahele.
Privaatne ja jälgimisvaba
Kolmanda osapoole jälgijateta, telemeetriata ja MIT litsentsiga on sinu pereandmed sinu VPS-is täielikult sinu enda kontrolli all.
Miks kasutada Yuvomi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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