Paigalda changedetection.io ühe klõpsuga.
Ise majutatud veebisaidi muutuste jälgimise tööriist, mis annab sulle märku, kui sisu, hinnad või lehe elemendid uuenevad.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada changedetection.io
changedetection.io on ise majutatud veebilehe jälgimise platvorm, mis tuvastab ja teavitab sind muudatustest mis tahes veebilehel — sisuvärskendustest ja hinnakõikumistest laoseisu täienduste ja regulatiivsete muudatusteni. See läheb kaugemale lihtsatest tööaja kontrollidest, lastes sul sihtida konkreetseid lehe elemente CSS-selektorite, XPathi, JSONPathi või visuaalse valikuga, ning see kasutab integreeritud Playwright Chrome'i brauserit JavaScriptiga renderdatud lehtede ja sisselogimist nõudvate saitide jälgimiseks.
Ise majutamine hoiab sinu jälgitavad sihtmärgid, konkurentsiinfo ja teavituste andmed täiesti privaatsena, ilma lehe- või kontrollitasudeta, olenemata sellest, kui palju saite või kui tihti sa neid jälgid.
changedetection.io peamised omadused
JavaScripti lehe tugi
Integreeritud Playwright brauser renderdab dünaamilisi ühelehelisi rakendusi ja haldab sisselogimisvooge, millele tavalised HTTP monitooringutööriistad ligi ei pääse.
Täpne elemendi sihtimine
CSS-selektorid, XPath, JSONPath ja visuaalne valik võimaldavad sul jälgida täpselt seda sisu, mis on oluline, mitte kogu lehte.
Hinna ja laoseisu teavitused
Määra hinnaläved ja märksõna käivitajad, nii et sind teavitatakse ainult siis, kui toote hind langeb alla sinu sihinna või see tuleb tagasi lattu.
70+ Teavituskanalid
Saada teateid Discordi, Slacki, Telegrami, e-posti, veebihaakidele ja kümnetele teistele teenustele Apprise'i teegi kaudu ilma lisakonfiguratsioonita.
Muudatuste ajalugu koos erinevuste vaatega
Iga tuvastatud muudatus salvestatakse ja tõstetakse visuaalselt esile, nii et sa saad täpselt üle vaadata, mis muutus ja millal, ilma algset lehte uuesti külastamata.
Miks kasutada changedetection.io Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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