changedetection.io on ise majutatud veebilehe jälgimise platvorm, mis tuvastab ja teavitab sind muudatustest mis tahes veebilehel — sisuvärskendustest ja hinnakõikumistest laoseisu täienduste ja regulatiivsete muudatusteni. See läheb kaugemale lihtsatest tööaja kontrollidest, lastes sul sihtida konkreetseid lehe elemente CSS-selektorite, XPathi, JSONPathi või visuaalse valikuga, ning see kasutab integreeritud Playwright Chrome'i brauserit JavaScriptiga renderdatud lehtede ja sisselogimist nõudvate saitide jälgimiseks.

Ise majutamine hoiab sinu jälgitavad sihtmärgid, konkurentsiinfo ja teavituste andmed täiesti privaatsena, ilma lehe- või kontrollitasudeta, olenemata sellest, kui palju saite või kui tihti sa neid jälgid.