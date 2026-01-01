Roundcube on kauaaegne avatud lähtekoodiga veebimeili klient, mida kasutavad majutusteenuse pakkujad, ülikoolid ja ise majutajad, et pakkuda igale IMAP-postkastile kiiret ja kaasaegset veebiliidest. See ühendub sinu olemasolevate IMAP- ja SMTP-serveritega — see ei ole ise meiliserver — mis tähendab, et saad säilitada oma praeguse postkastiteenuse pakkuja, saades samal ajal lihvitud ja kohandatava esiosa koos lohistatava kaustahalduse, lõimitud vestluste, kontaktide ja pistikprogrammisüsteemiga.

Roundcube'i ise majutamine oma VPS-is hoiab veebimeili seansid, aadressiraamatud ja kasutaja eelistused sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, eemal kolmandate osapoolte veebimeiliteenustest, mis profiilivad liiklust või piiravad konto funktsioone.