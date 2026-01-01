Brauseripõhine IMAP veebiposti klient töölaualaadse liidesega e-kirjade lugemiseks, kirjutamiseks ja korraldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Roundcube
Roundcube on kauaaegne avatud lähtekoodiga veebimeili klient, mida kasutavad majutusteenuse pakkujad, ülikoolid ja ise majutajad, et pakkuda igale IMAP-postkastile kiiret ja kaasaegset veebiliidest. See ühendub sinu olemasolevate IMAP- ja SMTP-serveritega — see ei ole ise meiliserver — mis tähendab, et saad säilitada oma praeguse postkastiteenuse pakkuja, saades samal ajal lihvitud ja kohandatava esiosa koos lohistatava kaustahalduse, lõimitud vestluste, kontaktide ja pistikprogrammisüsteemiga.
Roundcube'i ise majutamine oma VPS-is hoiab veebimeili seansid, aadressiraamatud ja kasutaja eelistused sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, eemal kolmandate osapoolte veebimeiliteenustest, mis profiilivad liiklust või piiravad konto funktsioone.
Roundcube peamised omadused
IMAP veebimeili klient
Ühendub iga IMAP- ja SMTP-serveriga, nii saad Roundcube'i kasutada olemasoleva postkasti esiotsana, kontosid migreerimata.
Reageeriv elastne kujundus
Elastici vaikeliides kohandub lauaarvuti, tahvelarvuti ja telefoni ekraanidega, pakkudes loomulikku kasutuskogemust kõigis seadmetes.
Sisseehitatud aadressiraamat
Halda isiklikke ja jagatud kontakte, kontaktigruppe ja LDAP-katalooge koos oma sõnumitega postkastist lahkumata.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda funktsionaalsust pistikprogrammidega managesieve filtrite, kahefaktorilise autentimise, kalendrite, krüpteerimise ja muu jaoks.
Lõimitud vestlused
Rühmitage seotud sõnumid vestluslõimedesse täistekstiotsingu ja kiirete filtritega, et hoida hõivatud postkastid hallatavana.
Mitmekeelne tugi
Kaasas on tõlked enam kui 70 keeles ning see toetab koheselt kasutajapõhiseid keele- ja ajavööndi eelistusi.
Miks kasutada Roundcube Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.