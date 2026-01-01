Paigalda Mopidy ühe klõpsuga.
Laiendatav Pythoni muusikaserver, mis voogedastab kohalikest failidest, Spotifyst, SoundCloudist, TuneInist ja mujalt ühe brauseriliidese kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mopidy
Mopidy on Pythonis kirjutatud laiendatav muusikaserver, mis ühendab kümneid heliallikaid ühe taasesitusjärjekorra taha. Paigaldatud sobivate laiendustega saab see voogesitada kohalikke faile koos Spotify, SoundCloudi, TuneIni, Bandcampi, YouTube'i, taskuhäälingusaadete ja internetiraadioga, eksponeerides neid MPD, HTTP ja JSON-RPC API-de kaudu, nii et iga MPD klient või veebiliides saab hallata sama teeki.
See mall koondab Mopidy koos populaarse Iris veebiliidesega, andes sulle brauseripõhise liidese teekide sirvimiseks, järjekordade loomiseks ja esitusloendite haldamiseks mis tahes seadmest. Mopidy isemajutamine VPS-is hoiab sinu koondatud muusikaallikad ühe privaatse lõpp-punkti taga, ilma allikaspõhiste tellimistasudeta, mis ületaksid juba kasutatavate teenusepakkujate tasusid.
Mopidy peamised omadused
Iris veebiliides
Komplektis olev Iris laiendus pakub lihvitud brauseri kasutajaliidest allikate sirvimiseks, lugude järjekorda lisamiseks ja esitusloendite haldamiseks lauaarvutist või mobiilseadmest.
Mitmeallikaline taasesitus
Installeeri laiendused, et ühendada Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, taskuhäälingud ja kohalikud failid ühte ühtsesse järjekorda.
MPD protokolli tugi
Räägib Music Player Daemon protokolli pordil 6600, nii et iga MPD klient, nagu ncmpcpp, M.A.L.P. või Cantata, saab taasesitust juhtida.
Pip-installitavad laiendused
Lisa uusi allikaid juurutamise ajal PIP_PACKAGES muutuja kaudu, ilma pilti uuesti ehitamata või konfiguratsioonifaile muutmata.
JSON-RPC HTTP API
Täielik HTTP ja WebSocket API võimaldab sul luua kohandatud kontrollereid, häälassistente või koduautomaatika päästikuid sama mootori ümber.
Snapcast valmis
Vaikimisi helitoru kirjutab Snapcast FIFO-sse, nii et saad selle peale kihistada mitmetoalist sünkroniseeritud taasesitust, millal iganes seda vajad.
Miks kasutada Mopidy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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