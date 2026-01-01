Mopidy on Pythonis kirjutatud laiendatav muusikaserver, mis ühendab kümneid heliallikaid ühe taasesitusjärjekorra taha. Paigaldatud sobivate laiendustega saab see voogesitada kohalikke faile koos Spotify, SoundCloudi, TuneIni, Bandcampi, YouTube'i, taskuhäälingusaadete ja internetiraadioga, eksponeerides neid MPD, HTTP ja JSON-RPC API-de kaudu, nii et iga MPD klient või veebiliides saab hallata sama teeki.

See mall koondab Mopidy koos populaarse Iris veebiliidesega, andes sulle brauseripõhise liidese teekide sirvimiseks, järjekordade loomiseks ja esitusloendite haldamiseks mis tahes seadmest. Mopidy isemajutamine VPS-is hoiab sinu koondatud muusikaallikad ühe privaatse lõpp-punkti taga, ilma allikaspõhiste tellimistasudeta, mis ületaksid juba kasutatavate teenusepakkujate tasusid.