Prowlarr on arr meedia automatiseerimise ökosüsteemi indekseerija keskus. Selle asemel, et seadistada iga jälgijat ja Useneti pakkujat eraldi Sonarris, Radarris, Lidarris ja Readarris, lisad need Prowlarrisse ühe korra ja see sünkroniseerib konfiguratsiooni automaatselt iga ühendatud rakendusega. Üle 500 indekseerija toega, sisseehitatud tervise jälgimisega ja Flaresolverri integratsiooniga Cloudflare'iga kaitstud saitide jaoks kõrvaldab Prowlarr korduva hoolduse, mis kaasneb mitme rakendusega meediakomplektiga.

Prowlarri käitamine VPS-is tagab ööpäevaringsed indekseerija tervisekontrollid ja kohese sünkroonimise kõigi sinu meediarakenduste vahel, ettevõtte võrgukiirustega kiirete otsingutulemuste jaoks ja püsiva salvestusruumiga, mis kaitseb sinu privaatse jälgija mandaate ja kohandatud indekseerija definitsioone.