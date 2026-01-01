Paigalda Prowlarr ühe klõpsuga.
Keskne indekseerija haldur arr stacki jaoks — konfigureeri 500+ Torrenti ja Useneti indekseerijat üks kord ja sünkrooni need automaatselt kõikidesse oma meediarakendustesse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Prowlarr
Prowlarr on arr meedia automatiseerimise ökosüsteemi indekseerija keskus. Selle asemel, et seadistada iga jälgijat ja Useneti pakkujat eraldi Sonarris, Radarris, Lidarris ja Readarris, lisad need Prowlarrisse ühe korra ja see sünkroniseerib konfiguratsiooni automaatselt iga ühendatud rakendusega. Üle 500 indekseerija toega, sisseehitatud tervise jälgimisega ja Flaresolverri integratsiooniga Cloudflare'iga kaitstud saitide jaoks kõrvaldab Prowlarr korduva hoolduse, mis kaasneb mitme rakendusega meediakomplektiga.
Prowlarri käitamine VPS-is tagab ööpäevaringsed indekseerija tervisekontrollid ja kohese sünkroonimise kõigi sinu meediarakenduste vahel, ettevõtte võrgukiirustega kiirete otsingutulemuste jaoks ja püsiva salvestusruumiga, mis kaitseb sinu privaatse jälgija mandaate ja kohandatud indekseerija definitsioone.
Prowlarr peamised omadused
Tsentraliseeritud indekseerija haldamine
Lisa mis tahes Torrenti jälgija või Useneti indekseerija Prowlarr'i üks kord ja see edastab automaatselt seadistuse igale ühendatud arr rakendusele — korduvat seadistamist pole vaja.
500+ indekseerijat toetatud
Eelkonfigureeritud määratlused hõlmavad sadu avalikke ja privaatseid jälgijaid ning Useneti pakkujaid, koos Cardiganni YAML-toega kohandatud allikate lisamiseks.
Tervise jälgimine
Prowlarr testib pidevalt indekseerijaid ja märgistab vead üksikasjalike olekuaruannetega, nii et sa tabad katkised jälgijad enne, kui need vaikselt tulemuste edastamise lõpetavad.
Flaresolverr integratsioon
Sisseehitatud tugi Flaresolverrile võimaldab Prowlarril mööda minna Cloudflare'i robotikaitsest indekseerijatel, mis muidu oleksid automatiseeritud tööriistadele ligipääsmatud.
Otsing ja statistika
Käivita käsitsi otsingud kõigis indekseerijates samaaegselt ja vaata üle indekseerijapõhised päringute arvud, haaramismäärad ja jõudluse ajalugu ühelt juhtpaneelilt.
Miks kasutada Prowlarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.