Cross-seed on avatud lähtekoodiga automatiseerimistööriist, mis on loodud aitama torrentikasutajatel leida ja lisada ristkülve – torrenteid, mis eksisteerivad mitmel privaatsel jälgijal, kuid jagavad identseid faile. Võrreldes sinu olemasolevaid allalaadimisi indekseerijatega nagu Prowlarr või Jackett, tuvastab see sobivad väljalasked ja lisab need automaatselt sinu torrentikliendile, võimaldades sul jagada lisajälgijatel ilma andmeid uuesti alla laadimata.

Cross-seedi käitamine VPS-il tagab pideva 24/7 töö, skaneerides uusi ristkülvivõimalusi alati, kui need tekivad. See integreerub populaarsete torrentiklientidega, sealhulgas qBittorrent, Deluge ja rTorrent, ja toetab andmepõhist vastendamist, mis töötab isegi siis, kui väljalaskenimed jälgijate vahel erinevad.