Juurutage Cross-seed ühe klõpsuga paigaldusena.
Automatiseeritud ristkülvamise tööriist, mis leiab sobivad torrendid privaatsetest jälgijatest, et maksimeerida sinu külvamise suhet.
Valige VPS-pakett Cross-seed jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cross-seed
Cross-seed on avatud lähtekoodiga automatiseerimistööriist, mis on loodud aitama torrentikasutajatel leida ja lisada ristkülve – torrenteid, mis eksisteerivad mitmel privaatsel jälgijal, kuid jagavad identseid faile. Võrreldes sinu olemasolevaid allalaadimisi indekseerijatega nagu Prowlarr või Jackett, tuvastab see sobivad väljalasked ja lisab need automaatselt sinu torrentikliendile, võimaldades sul jagada lisajälgijatel ilma andmeid uuesti alla laadimata.
Cross-seedi käitamine VPS-il tagab pideva 24/7 töö, skaneerides uusi ristkülvivõimalusi alati, kui need tekivad. See integreerub populaarsete torrentiklientidega, sealhulgas qBittorrent, Deluge ja rTorrent, ja toetab andmepõhist vastendamist, mis töötab isegi siis, kui väljalaskenimed jälgijate vahel erinevad.
Cross-seed peamised omadused
Automaatne ristkülvamine
Skannib sinu olemasolevaid allalaadimisi ja leiab sobivad torrendid teistelt jälgijatelt, et saaksid rohkem jagada ilma midagi lisaks alla laadimata.
Mitme jälgija tugi
Ühendub Prowlarr'i või Jackett'iga, et otsida kümnete privaatsete ja avalike jälgijate hulgast samaaegselt ühest konfiguratsioonist.
Torrenti kliendi integratsioon
Töötab natiivselt koos qBittorrenti, Deluge'i, Transmissioni ja rTorrentiga, et sisestada cross-seed torrenteid otse sinu klienti.
Andmepõhine sobitamine
Sobitab torrenteid faili sisu ja suuruse, mitte ainult nimede järgi, leides ristkülve isegi siis, kui väljalasete pealkirjad jälgijate vahel erinevad.
Deemonrežiim
Töötab püsiva taustateenusena, mis jälgib uusi allalaadimisi ja leiab automaatselt ristkülvamise võimalusi reaalajas.
Miks kasutada Cross-seed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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