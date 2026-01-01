Käivita Pocket ID ühe klõpsuga installatsioon.
Ainult pääsukoodiga OIDC pakkuja, mis lisab paroolivaba ühekordse sisselogimise kõigile sinu ise majutatud rakendustele.
Valige VPS-pakett Pocket ID jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Pocket ID
Pocket ID on kerge, avatud lähtekoodiga OIDC identiteedipakkuja, millel on põhimõtteline erinevus: see toetab autentimiseks ainult pääsukoode, ilma parooliga sisselogimiseta. Kasutajad registreerivad pääsukoodi üks kord — kasutades oma telefoni, riistvaralist võtit või biomeetriat — ja sellest hetkest alates autendivad nad end mis tahes ühendatud rakendusse ühe liigutusega.
Pocket ID ise majutamine oma VPS-is annab sulle ühekordse sisselogimise kihi kõigi sinu ise majutatud teenuste jaoks, ilma et peaksid käitama rasket identiteediplatvormi. Üks konteiner sisseehitatud SQLite andmebaasiga tähendab, et midagi pole vaja hooldada — ühenda oma rakendused OIDC klientidena ja kaota paroolid kogu oma ise majutatud süsteemist.
Pocket ID peamised omadused
Pääsuvõtmepõhine autentimine
Autentimine toimub eranditult läbi WebAuthn pääsuvõtmete — ei mingeid paroole haldamiseks, lekkimiseks ega lähtestamiseks üheski ühendatud rakenduses.
OIDC pakkuja
Toimib standarditele vastava OpenID Connecti pakkujana, nii et iga OIDC-d toetav rakendus saab autentimise delegeerida Pocket ID-le.
Kasutaja iseteenindusportaal
Kasutajad haldavad oma pääsukoode, aktiivseid seansse ja volitatud rakendusi puhta iseteenindusliku juhtpaneeli kaudu.
LDAP integratsioon
Ühenda olemasoleva LDAP-i või Active Directoryga, et importida kasutajaid, selle asemel et hallata kontosid käsitsi Pocket ID-s.
Auditi logi
Jälgi iga sisselogimist, pääsukoodi registreerimist ja kliendi autoriseerimissündmust sisseehitatud otsitava auditilogiga.
Miks kasutada Pocket ID Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.