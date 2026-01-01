Pocket ID on kerge, avatud lähtekoodiga OIDC identiteedipakkuja, millel on põhimõtteline erinevus: see toetab autentimiseks ainult pääsukoode, ilma parooliga sisselogimiseta. Kasutajad registreerivad pääsukoodi üks kord — kasutades oma telefoni, riistvaralist võtit või biomeetriat — ja sellest hetkest alates autendivad nad end mis tahes ühendatud rakendusse ühe liigutusega.

Pocket ID ise majutamine oma VPS-is annab sulle ühekordse sisselogimise kihi kõigi sinu ise majutatud teenuste jaoks, ilma et peaksid käitama rasket identiteediplatvormi. Üks konteiner sisseehitatud SQLite andmebaasiga tähendab, et midagi pole vaja hooldada — ühenda oma rakendused OIDC klientidena ja kaota paroolid kogu oma ise majutatud süsteemist.