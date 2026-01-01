Radarr on kõikehõlmav automatiseeritud filmikogu haldur Useneti ja BitTorrenti kasutajatele. See jälgib RSS-vooge uute väljaannete osas, mis vastavad sinu kvaliteediprofiilidele, käivitab allalaadimised klientide kaudu nagu qBittorrent või SABnzbd ning nimetab ja korraldab sinu teegi automaatselt ümber. Kohandatud vormingu tugi võimaldab sul sihtida spetsiifilisi kodeeringuid — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — ja Radarr uuendab olemasolevaid faile, kui ilmuvad paremad väljaanded.

Radarr'i käitamine VPS-il hoiab selle ööpäevaringselt aktiivsena järjepideva ribalaiusega, tagades, et sa ei jää kunagi ilma ühestki väljaandeaknast. See integreerub otse Plexi, Jellyfini ja Embyga, et värskendada sinu meediateenuse teeki kohe, kui uus fail saabub, ja sobib loomulikult Sonarri, Lidarr'i ja Prowlarr'iga täieliku automatiseeritud meediaökosüsteemi loomiseks.