Paigalda Radarr ühe klõpsuga.
Automatiseeritud filmikogu haldur, mis jälgib uusi väljalaseid, laadib alla sinu eelistatud kliendi kaudu ja hoiab sinu kogu korras.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Radarr
Radarr on kõikehõlmav automatiseeritud filmikogu haldur Useneti ja BitTorrenti kasutajatele. See jälgib RSS-vooge uute väljaannete osas, mis vastavad sinu kvaliteediprofiilidele, käivitab allalaadimised klientide kaudu nagu qBittorrent või SABnzbd ning nimetab ja korraldab sinu teegi automaatselt ümber. Kohandatud vormingu tugi võimaldab sul sihtida spetsiifilisi kodeeringuid — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — ja Radarr uuendab olemasolevaid faile, kui ilmuvad paremad väljaanded.
Radarr'i käitamine VPS-il hoiab selle ööpäevaringselt aktiivsena järjepideva ribalaiusega, tagades, et sa ei jää kunagi ilma ühestki väljaandeaknast. See integreerub otse Plexi, Jellyfini ja Embyga, et värskendada sinu meediateenuse teeki kohe, kui uus fail saabub, ja sobib loomulikult Sonarri, Lidarr'i ja Prowlarr'iga täieliku automatiseeritud meediaökosüsteemi loomiseks.
Radarr peamised omadused
Automatiseeritud jälgimine
RSS-voo jälgimine tuvastab uued filmi väljalasked niipea, kui need ilmuvad, ja paneb allalaadimised automaatselt järjekorda vastavalt sinu kvaliteedieelistustele.
Kvaliteediprofiilid
Määra vastuvõetavad resolutsioonid, koodekid ja failisuurused filmi kohta, nii et ainult need versioonid, mida sa tegelikult soovid, laaditakse alla ja hoitakse alles.
Automaatsed uuendused
Radarr jälgib parema kvaliteediga väljalaskeid pärast esmast allalaadimist ja asendab failid läbipaistvalt, hoides sinu teegi aja jooksul tippkvaliteedis.
Meediaserveri integratsioon
Automaatsed teegivärskenduse teavitused Plexi, Jellyfini ja Emby jaoks tähendavad, et värskelt allalaaditud filmid ilmuvad sinu voogedastusrakenduses mõne sekundi jooksul.
Impordiloend
Impordi jälgimisloendeid IMDb-st, Traktist ja TMDb-st, et lisada filme oma jälgitavate filmide järjekorda automaatselt, kui märgid pealkirju vaadatavateks.
Miks kasutada Radarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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