Paigalda Karakeep ühe klõpsuga.
Ise majutatud järjehaldur AI-põhise sildistamise, täistekstiotsingu ja lehtede arhiveerimisega linkide, märkmete ja PDF-ide jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Karakeep
Karakeep on kaasaegne, ise majutatav järjehoidjahaldur, mis on loodud põhjalikuks teabe arhiveerimiseks. Lisaks URL-ide salvestamisele jäädvustab see märkmeid, pilte, PDF-e ja terve lehe sisu koos automaatse metaandmete eraldamisega. AI-põhine sildistamine ja kokkuvõtete tegemine – OpenAI või kohalike Ollama mudelite kaudu – korraldab sinu kogu automaatselt, samal ajal kui Meilisearchi-põhine täistekstiotsing muudab otsingu koheseks isegi tuhandete salvestatud üksuste puhul.
Karakeepi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu sirvimisajaloo ja salvestatud sisu täiesti privaatsena. Puuduvad järjehoidjapõhised tasud, salvestusruumi piirangud ega kolmandate osapoolte juurdepääs sinu andmetele. Brauserilaiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks ning mobiilirakendused iOS-i ja Androidi jaoks hoiavad kõik sinu seadmetes sünkroonis.
Karakeep peamised omadused
AI-põhine sildistamine
Sildista ja võta automaatselt kokku salvestatud üksused, kasutades OpenAI-d või lokaalselt töötavat Ollama mudelit — käsitsi korraldamine pole vajalik.
Täistekstiotsing
Meilisearch indekseerib kogu salvestatud sisu, sealhulgas arhiveeritud lehed ja PDF-id, nii et leiad kõik oma kogumikust millisekunditega.
Lehe arhiveerimine ja OCR
Säilita kogu lehe sisu, isegi kui algsed allikad kaovad, ja eralda piltidelt otsitav tekst, kasutades sisseehitatud OCR-i.
Brauseri ja mobiili sünkroonimine
Salvesta järjehoidjad ühe klõpsuga Chrome'i või Firefoxi laiendustest ja pääse ligi oma täielikule kogule iOS-i ja Androidi rakendustest automaatse sünkroonimisega.
RSS-voo import
Impordi sisu automaatselt RSS-voogudest organiseeritud kogudesse, hoides oma teadmusbaasi ajakohasena ilma käsitsi salvestamata.
Miks kasutada Karakeep Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.