Karakeep on kaasaegne, ise majutatav järjehoidjahaldur, mis on loodud põhjalikuks teabe arhiveerimiseks. Lisaks URL-ide salvestamisele jäädvustab see märkmeid, pilte, PDF-e ja terve lehe sisu koos automaatse metaandmete eraldamisega. AI-põhine sildistamine ja kokkuvõtete tegemine – OpenAI või kohalike Ollama mudelite kaudu – korraldab sinu kogu automaatselt, samal ajal kui Meilisearchi-põhine täistekstiotsing muudab otsingu koheseks isegi tuhandete salvestatud üksuste puhul.

Karakeepi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu sirvimisajaloo ja salvestatud sisu täiesti privaatsena. Puuduvad järjehoidjapõhised tasud, salvestusruumi piirangud ega kolmandate osapoolte juurdepääs sinu andmetele. Brauserilaiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks ning mobiilirakendused iOS-i ja Androidi jaoks hoiavad kõik sinu seadmetes sünkroonis.