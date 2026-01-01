Juuruta Tautulli ühe klõpsuga paigaldus.
Plex Media Serveri jälgimise ja analüütika kaaslane koos üksikasjaliku statistika ja kohandatud teavitustega.
Valige VPS-pakett Tautulli jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tautulli
Tautulli on Pythonil põhinev jälgimis- ja seiretööriist, mis on loodud spetsiaalselt Plex Media Serveri jaoks. See salvestab iga esitussündmuse — kes mida, millal, millise kvaliteediga ja millisest seadmest vaatas — ning esitab andmed rikkalike graafikute ja filtreeritavate ajalootabelite kujul.
Tautulli isemajutamine VPS-is koos või eraldi sinu Plexi serverist annab sulle püsiva statistika ja teavituste edastamise Discordi, Slacki, Telegrami ja e-posti kaudu, ilma Plexi pilveteenustele tuginemata. See ühendub mis tahes Plexi serveriga võrgu kaudu.
Tautulli peamised omadused
Taasesituse ajalugu
Iga voog logitakse koos kasutaja, seadme, kvaliteedi ja kestusega, nii et sul on täielik ülevaade meediaserveri tegevusest.
Kohandatud teavitused
Saada teavitusi uue sisu, voogude alguste, transkodeerimiste või kasutaja sisselogimiste kohta Discordi, Slacki, Telegrami, e-posti ja muu kaudu.
Statistika armatuurlaud
Visuaalsed graafikud näitavad samaaegseid vooge, ribalaiuse kasutust, populaarset meediat ja kasutajapõhist tegevust mis tahes ajaperioodi jooksul.
Uudiskirja tugi
Loo ja saada automaatselt e-posti uudiskirju, mis tõstavad esile hiljuti lisatud filme ja episoode oma Plexi kasutajatele.
Miks kasutada Tautulli Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.