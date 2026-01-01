Tautulli on Pythonil põhinev jälgimis- ja seiretööriist, mis on loodud spetsiaalselt Plex Media Serveri jaoks. See salvestab iga esitussündmuse — kes mida, millal, millise kvaliteediga ja millisest seadmest vaatas — ning esitab andmed rikkalike graafikute ja filtreeritavate ajalootabelite kujul.

Tautulli isemajutamine VPS-is koos või eraldi sinu Plexi serverist annab sulle püsiva statistika ja teavituste edastamise Discordi, Slacki, Telegrami ja e-posti kaudu, ilma Plexi pilveteenustele tuginemata. See ühendub mis tahes Plexi serveriga võrgu kaudu.