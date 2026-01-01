OpenSpeedTest on tasuta, avatud lähtekoodiga HTML5 kiiruse testimise rakendus, mis töötab täielikult brauseris, ilma Flash'i, Java't või mis tahes kliendipoolset tarkvara nõudmata. See mõõdab täpselt allalaadimiskiirust, üleslaadimiskiirust, pingi ja jitterit mis tahes kaasaegsest veebibrauserist telefonides, tahvelarvutites, nutitelerites ja lauaarvutites.

OpenSpeedTesti ise majutamine oma VPS-is annab sulle privaatse, erapooletu mõõtmispunkti sinu majutatud rakenduste lähedal. Erinevalt avalikest kiiruse testimise teenustest, mida mõjutavad internetiteenuse pakkujate suhted, mõõdab sinu eksemplar tegelikku jõudlust sinu enda serverisse — ideaalne võrguprobleemide diagnoosimiseks, internetiteenuse pakkuja kiiruste kontrollimiseks ja VPN-ühenduste võrdlemiseks, ilma andmeid kolmandate osapooltega jagamata.