Juuruta OpenSpeedTest ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud HTML5 võrgu kiiruse test, mis mõõdab allalaadimist, üleslaadimist, pingi ja värinat ilma pistikprogrammide või kolmandate osapoolte teenusteta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenSpeedTest
OpenSpeedTest on tasuta, avatud lähtekoodiga HTML5 kiiruse testimise rakendus, mis töötab täielikult brauseris, ilma Flash'i, Java't või mis tahes kliendipoolset tarkvara nõudmata. See mõõdab täpselt allalaadimiskiirust, üleslaadimiskiirust, pingi ja jitterit mis tahes kaasaegsest veebibrauserist telefonides, tahvelarvutites, nutitelerites ja lauaarvutites.
OpenSpeedTesti ise majutamine oma VPS-is annab sulle privaatse, erapooletu mõõtmispunkti sinu majutatud rakenduste lähedal. Erinevalt avalikest kiiruse testimise teenustest, mida mõjutavad internetiteenuse pakkujate suhted, mõõdab sinu eksemplar tegelikku jõudlust sinu enda serverisse — ideaalne võrguprobleemide diagnoosimiseks, internetiteenuse pakkuja kiiruste kontrollimiseks ja VPN-ühenduste võrdlemiseks, ilma andmeid kolmandate osapooltega jagamata.
OpenSpeedTest peamised omadused
Puhas HTML5 teostus
Pistikprogramme, Flashi ega Javat pole vaja — töötab igas kaasaegses brauseris igal seadmel, sealhulgas IE10 ja uuemates.
Täielikud võrgu mõõdikud
Mõõdab allalaadimiskiirust, üleslaadimiskiirust, pingi latentsust ja värinat ühe testkäivituse käigus.
Kergekaaluline NGINX server
Väike ressursikasutus tähendab, et OpenSpeedTest töötab tõhusalt kõrvuti teiste rakendustega samal VPS-il.
Andmeid ei jagata kolmandate osapooltega
Kõik testandmed jäävad sinu serverisse — väliseteenustele ei saadeta kiirustulemusi, IP-aadresse ega kasutusstatistikat.
Kohanduv disain
Töötab lauaarvutil, tahvelarvutil ja mobiilil puhta liidesega, mis on reklaamivaba ja tasuliste uuenduste pakkumisteta.
Miks kasutada OpenSpeedTest Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.