Teable'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga koodivaba andmebaas tabelarvutuse liidesega, mis töötab PostgreSQL-i toel ja pakub reaalajas koostööd.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Teable
Teable on kiire, avatud lähtekoodiga alternatiiv Airtable'ile, mis ühendab tuttava tabelarvutuse liidese PostgreSQL-i andmebaasi täieliku võimsusega. See toetab rikkalikke väljatüüpe, mitut vaaterežiimi, reaalajas koostööd ja rea taseme filtreerimist — kõik see on toetatud andmebaasiga, mida sa täielikult kontrollid.
Teable'i ise majutamine VPS-il tähendab, et sinu äriandmed asuvad sinu enda PostgreSQL-i eksemplaris ilma rea piiranguteta, kasutajapõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Meeskonnad saavad luua siseseid tööriistu, projektijälgijaid ja CRM-stiilis andmebaase ilma koodi kirjutamata.
Teable peamised omadused
PostgreSQL taustaprogramm
Kõik andmed salvestatakse standardises PostgreSQL andmebaasis, mis on teie omandis, ilma omandilise formaadi või tarnijast sõltuvuseta.
Mitmesugused vaate tüübid
Lülitu ruudustiku-, galerii-, kanban-, kalendri- ja vormivaadete vahel, et töötada andmetega vormingus, mis sobib igale töövoole.
Reaalajas koostöö
Mitu meeskonnaliiget saavad tabeleid samaaegselt reaalajas uuendustega ja ilma konfliktideta redigeerida.
Piiramatult ridu
Erinevalt SaaS-i alternatiividest ei sea isemajutatud Teable kunstlikke piiranguid ridadele, tabelitele ega tööruumi suurusele.
API ligipääs
RESTful API võimaldab sul integreerida Teable'i andmeid väliste tööriistade, automaatikaplatvormide ja kohandatud rakendustega.
Miks kasutada Teable Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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