Teable on kiire, avatud lähtekoodiga alternatiiv Airtable'ile, mis ühendab tuttava tabelarvutuse liidese PostgreSQL-i andmebaasi täieliku võimsusega. See toetab rikkalikke väljatüüpe, mitut vaaterežiimi, reaalajas koostööd ja rea taseme filtreerimist — kõik see on toetatud andmebaasiga, mida sa täielikult kontrollid.

Teable'i ise majutamine VPS-il tähendab, et sinu äriandmed asuvad sinu enda PostgreSQL-i eksemplaris ilma rea piiranguteta, kasutajapõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Meeskonnad saavad luua siseseid tööriistu, projektijälgijaid ja CRM-stiilis andmebaase ilma koodi kirjutamata.