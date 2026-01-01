Juuruta ArangoDB ühe klõpsuga.
Natiivne mitmemudeliline andmebaas, mis toetab graafikuid, dokumente ja võtme-väärtuse andmeid ühe ühtse päringukeele kaudu.
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Millega saab ehitada ArangoDB
ArangoDB on avatud lähtekoodiga, natiivne mitmemudeliline andmebaas, mis haldab graafe, dokumente ja võtme-väärtuse andmeid ühes mootoris. Erinevalt spetsialiseeritud andmebaasidest, mis seovad sind ühe andmemudeliga, võimaldab ArangoDB sul mudeleid segada ühes päringus, kasutades AQL-i (ArangoDB päringukeel), välistades erinevate andmetüüpide jaoks eraldi süsteemide haldamise lisakulu.
ArangoDB iseseisev majutamine annab sulle täieliku kontrolli oma andmete, skeemi ja jõudluse häälestamise üle ilma litsentsitasude või kasutuspiiranguteta. Selle sisseehitatud veebiliides pakub visuaalset graafide uurimist, päringute täitmist, kogude haldamist ja serveri jälgimist ilma lisatööriistadeta.
ArangoDB peamised omadused
Mitmemudelilised päringud
Päri graafid, dokumendid ja võtme-väärtuse andmed koos ühes AQL-lausungis, ilma eraldi andmebaase ühendamata.
Graafi läbimine
Läbige seoseid miljonite ühendatud sõlmede vahel natiivsete graafialgoritmidega, sealhulgas lühima tee, k-lühimate teede ja mustrite sobitamisega.
Sisseehitatud veebi kasutajaliides
Halda kogusid, käivita päringuid, visualiseeri graafikuid ja jälgi serveri jõudlust brauserist ligipääsetavalt juhtpaneelilt pordil 8529.
Paindlik skeem
Salvesta skeemivabad JSON-dokumendid või rakenda kollektsioonipõhist struktuuri, kohanedes arenevate andmenõuetega ilma migratsioonideta.
AQL võimsus
ArangoDB päringukeel ühendab graafi läbimised, dokumentide filtreerimise ja agregeerimised väljendusrikkas, loetavas süntaksis, mis on lähedane SQL-ile.
Miks kasutada ArangoDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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