Juuruta OneTimeSecret ühe klõpsuga paigaldus.
Jaga paroole ja tundlikke andmeid isehävitavate linkide kaudu, mida saab vaadata vaid ühe korra.
Valige VPS-pakett OneTimeSecret jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OneTimeSecret
OneTimeSecret võimaldab sul jagada tundlikku teavet — paroole, API võtmeid, privaatsõnumeid — linkide kaudu, mis hävitavad end pärast ühekordset vaatamist. Kui vastuvõtja lingi avab, kustutatakse saladus serverist jäädavalt, jätmata endast jälgi.
OneTimeSecreti isemajutamine oma VPS-is tähendab, et jagatud saladused ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole infrastruktuuriga. Sa kontrollid krüpteerimist, säilituspoliitikaid ja juurdepääsulogisid, muutes selle ideaalseks meeskondadele, kes käsitlevad mandaate, kliendiandmeid või mis tahes teavet, mis on e-posti või vestluse jaoks liiga tundlik.
OneTimeSecret peamised omadused
Isehävitavad lingid
Iga saladus kustutatakse kohe pärast esimest vaatamist, tagades, et tundlikele andmetele ei saa uuesti ligi pääseda.
Paroolifraasi kaitse
Lisa valikuline salasõnafraas, nii et ainult ettenähtud saaja saab saladuse dekrüpteerida ja lugeda.
Seadistatav aegumine
Määra saladused automaatselt aeguma minutite, tundide või päevade möödudes, isegi kui neid kunagi ei avata.
Registreerimist pole vaja
Igaüks saab luua ja vastu võtta saladusi ilma kontot loomata, vähendades takistusi kiireks jagamiseks.
Administraatori konto tugi
Registreeri administraatori konto esimesel külastusel, et jälgida kasutust ja hallata eksemplari veebiliidese kaudu.
Miks kasutada OneTimeSecret Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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