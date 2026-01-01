OneTimeSecret võimaldab sul jagada tundlikku teavet — paroole, API võtmeid, privaatsõnumeid — linkide kaudu, mis hävitavad end pärast ühekordset vaatamist. Kui vastuvõtja lingi avab, kustutatakse saladus serverist jäädavalt, jätmata endast jälgi.

OneTimeSecreti isemajutamine oma VPS-is tähendab, et jagatud saladused ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole infrastruktuuriga. Sa kontrollid krüpteerimist, säilituspoliitikaid ja juurdepääsulogisid, muutes selle ideaalseks meeskondadele, kes käsitlevad mandaate, kliendiandmeid või mis tahes teavet, mis on e-posti või vestluse jaoks liiga tundlik.