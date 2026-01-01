Bluesky Ozone on AT-protokolli ametlik modereerimis- ja märgistamisteenus, avatud võrk, mis on Bluesky aluseks. See ühendab Next.js veebi kasutajaliidese taustateenusega, mis võimaldab moderaatoritel aruandeid sorteerida, sisu ja kontosid eemaldada või peatada, silte rakendada ja neid silte WebSocketsi kaudu võrku tagasi avaldada.

Oma Ozone'i eksemplari käitamine muudab sind virnastatavaks märgistajaks, millele Bluesky kasutajad saavad tellida, andes kogukondadele, kirjastajatele ja uurijatele võimaluse kujundada seda, mida nemad ja nende liikmed näevad, ilma et nad sõltuksid ühestki modereerimisteenuse pakkujast. Ise majutamine hoiab aruanded, siltide ajaloo ja poliitilised otsused sinu kontrolli all olevas taristus.