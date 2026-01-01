Juurutage Bluesky Ozone ühe klõpsuga paigaldus.
Isemajutusel põhinev modereerimis- ja märgistamisteenus Bluesky võrgule ja teistele AT protokolli rakendustele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bluesky Ozone
Bluesky Ozone on AT-protokolli ametlik modereerimis- ja märgistamisteenus, avatud võrk, mis on Bluesky aluseks. See ühendab Next.js veebi kasutajaliidese taustateenusega, mis võimaldab moderaatoritel aruandeid sorteerida, sisu ja kontosid eemaldada või peatada, silte rakendada ja neid silte WebSocketsi kaudu võrku tagasi avaldada.
Oma Ozone'i eksemplari käitamine muudab sind virnastatavaks märgistajaks, millele Bluesky kasutajad saavad tellida, andes kogukondadele, kirjastajatele ja uurijatele võimaluse kujundada seda, mida nemad ja nende liikmed näevad, ilma et nad sõltuksid ühestki modereerimisteenuse pakkujast. Ise majutamine hoiab aruanded, siltide ajaloo ja poliitilised otsused sinu kontrolli all olevas taristus.
Bluesky Ozone peamised omadused
Virnastatav märgistus
Avalda silte, mida Bluesky kasutajad saavad valida, lisades oma modereerimisvaated vaikimisi võrgupoliitikate peale.
Aruannete esmane hindamine
Vaata üle, eskaleeri ja menetle saabuvaid modereerimisaruandeid ühest liidesest, mis on loodud modereerimismeeskondadele.
Eemaldamised ja peatamised
Rakenda eemaldamisi, peata kontod ja võta otsused tagasi koos täieliku auditi ajalooga, mis on seotud moderaatori isikuga.
E-kirja mallid
Saada mallipõhiseid modereerimismeile mõjutatud kasutajatele otse halduspaneelilt järjepideva suhtluse tagamiseks.
Kohandatud sildi reeglid
Loo ja muuda oma märgendite sõnavara, et see sobiks nišikogukondadele, keeltele või sisupoliitikatele.
Miks kasutada Bluesky Ozone Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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