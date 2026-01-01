Joomla ühe klõpsuga paigaldus.
Võimas avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem dünaamiliste veebilehtede, portaalide ja veebirakenduste loomiseks mitmekeelse toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Joomla
Joomla on küps, avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, millel on üle 100 miljoni allalaadimise ja mis toetab kõike alates isiklikest blogidest ja kogukonnaportaalidest kuni ettevõtterakenduste ja valitsuse veebilehtedeni. Selle täiustatud kasutajahaldus, sisseehitatud mitmekeelne tugi enam kui 75 keelele ja tuhanded laiendused teevad sellest ühe kõige paindlikuma saadaoleva CMS-platvormi.
Joomla iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud ressursid, täieliku PHP ja MySQL konfiguratsiooni kontrolli ning puuduvad jagatud majutuse piirangud — nii et sinu veebileht skaleerub koos sinu publikuga ilma ettearvamatu toimivuse või külastajapõhiste tasudeta.
Joomla peamised omadused
Sisseehitatud mitmekeelne
Hallake sisu enam kui 75 keeles loomupäraselt – kolmandate osapoolte pistikprogramme pole vaja, muutes selle ideaalseks rahvusvahelistele ettevõtetele ja organisatsioonidele.
Täiustatud juurdepääsuhaldus
Määra detailseid õigusi mitme kasutajarühma ja ligipääsutasemega, mis võimaldab sul täpselt kontrollida, kes saab sisu luua, muuta või avaldada.
Tuhandeid lisasid
Laienda Joomlat mallide, komponentide, moodulite ja pistikprogrammidega Joomla laienduste kataloogist, lisamaks mis tahes funktsionaalsust, mida sinu sait vajab.
Sisseehitatud SEO-tööriistad
Loo koheselt sõbralikud URL-id, metakirjeldused ja saidikaardid, et parandada otsingumootorite järjestust ilma lisapistikprogrammideta.
Sisu versioonihaldus
Jälgi iga artiklite muutust ja taasta mis tahes eelmine versioon, kaitstes oma sisu juhuslike muudatuste või soovimatute redigeerimiste eest.
Miks kasutada Joomla Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.