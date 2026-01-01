Joomla on küps, avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, millel on üle 100 miljoni allalaadimise ja mis toetab kõike alates isiklikest blogidest ja kogukonnaportaalidest kuni ettevõtterakenduste ja valitsuse veebilehtedeni. Selle täiustatud kasutajahaldus, sisseehitatud mitmekeelne tugi enam kui 75 keelele ja tuhanded laiendused teevad sellest ühe kõige paindlikuma saadaoleva CMS-platvormi.

Joomla iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud ressursid, täieliku PHP ja MySQL konfiguratsiooni kontrolli ning puuduvad jagatud majutuse piirangud — nii et sinu veebileht skaleerub koos sinu publikuga ilma ettearvamatu toimivuse või külastajapõhiste tasudeta.