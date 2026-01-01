Canarytokens on avatud lähtekoodiga honeypot-süsteem, mis võimaldab sul luua nähtamatuid komistustraate oma infrastruktuuris. Loo jälgimismärke URL-ide, DNS-nimede, dokumentide, e-posti aadresside, WireGuardi konfiguratsioonide ja muu kujul — seejärel paiguta need tundlikesse failidesse, süsteemidesse või võrgukonfiguratsioonidesse. Hetkel, mil ründaja või volitamata kasutaja märgisega suhtleb, saad sa kohese hoiatuse koos juurdepääsu üksikasjadega.

Erinevalt traditsioonilisest sissetungituvastusest ei vaja Canarytokens agente, logide jälgimist ega keerulist seadistust. Ise majutamine annab sulle täieliku kontrolli oma hoiatuste andmete üle ja võimaldab sul luua piiramatult märke ilma tellimuspiiranguteta.