Grafana on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga jälgimisplatvorm, mida usaldab üle 20 miljoni kasutaja ajaseeria andmete muutmiseks tegutsemist võimaldavateks armatuurlaudadeks. See ühendub enam kui 100 andmeallikaga – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, pilveteenuse pakkujad ja palju muud – võimaldades meeskondadel visualiseerida ja hoiatada andmete kohta oma infrastruktuuri igast nurgast ühes ühtses liideses.

Grafana ise majutamine oma VPS-is välistab pilveteenuse väljamineku tasud ja kasutajapõhise hinnastamise, hoides samal ajal armatuurlaua konfiguratsioonid, päringute ajaloo ja mõõdikute andmed täielikult teie enda infrastruktuuris — mis on oluline vastavustundlike keskkondade ja meeskondade jaoks, kes jälgivad sisemisi süsteeme, mis ei ole avalikust internetist kättesaadavad.