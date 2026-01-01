Paigalda Grafana ühe klõpsuga.
Juhtiv avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm mõõdikute, logide ja jälgede visualiseerimiseks mis tahes andmeallikast.
Valige VPS-pakett Grafana jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Grafana
Grafana on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga jälgimisplatvorm, mida usaldab üle 20 miljoni kasutaja ajaseeria andmete muutmiseks tegutsemist võimaldavateks armatuurlaudadeks. See ühendub enam kui 100 andmeallikaga – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, pilveteenuse pakkujad ja palju muud – võimaldades meeskondadel visualiseerida ja hoiatada andmete kohta oma infrastruktuuri igast nurgast ühes ühtses liideses.
Grafana ise majutamine oma VPS-is välistab pilveteenuse väljamineku tasud ja kasutajapõhise hinnastamise, hoides samal ajal armatuurlaua konfiguratsioonid, päringute ajaloo ja mõõdikute andmed täielikult teie enda infrastruktuuris — mis on oluline vastavustundlike keskkondade ja meeskondade jaoks, kes jälgivad sisemisi süsteeme, mis ei ole avalikust internetist kättesaadavad.
Grafana peamised omadused
100+ Andmeallikat
Ühenda Grafana Prometheuse, InfluxDB, Elasticsearchi, MySQL-i, pilveteenuse pakkujate ja kümnete teistega, ilma kohandatud adaptereid kirjutamata.
Rikkalik visualiseerimisteek
Vali graafikute, soojuskaartide, histogrammide, geokaartide, statistikpaneelide ja sadade kogukonna pistikprogrammide hulgast, et esitada iga mõõdik kõige intuitiivsemas vormingus.
Võimsad hoiatused
Määra lävepõhised või anomaaliatuvastuse hoiatused ja suuna teavitused Slacki, PagerDuty'sse, e-posti, veebihaakidesse ja mujale ühest hoiatusmootorist.
Armatuurlaua mallimine
Kasuta muutujaid ja mallipäringuid, et luua üks korduvkasutatav armatuurlaud, mis filtreerib dünaamiliselt hosti, teenuse, piirkonna või mis tahes muu dimensiooni järgi.
Ühtne jälgitavus
Seosta mõõdikud, logid ja hajusjälgimised kõrvuti ühel platvormil, vähendades intsidentide diagnoosimise ja lahendamise keskmist aega.
Miks kasutada Grafana Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.