Juuruta GrowthBook ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga funktsioonide haldamise ja A/B testimise platvorm, mis pakub andmelaopõhist eksperimentide analüüsi.
Valige VPS-pakett GrowthBook jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GrowthBook
GrowthBook on avatud lähtekoodiga platvorm funktsioonilülitite ja A/B testimise jaoks, mis annab inseneri- ja tooterühmadele täieliku kontrolli oma eksperimenteerimisinfrastruktuuri üle. See ühendub otse teie olemasoleva andmelaoga — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse või PostgreSQL — nii et eksperimentide tulemusi analüüsitakse seal, kus teie andmed juba asuvad, ilma et oleks vaja sündmusi kolmanda osapoole teenuse kaudu edastada.
GrowthBooki isemajutamine teie VPS-is kaotab ära kohapõhise hinnastamise, hoiab eksperimentide konfiguratsioonid ja kasutajaandmed teie enda infrastruktuuris ning võimaldab piiramatul arvul meeskonnaliikmeid ja eksperimente fikseeritud infrastruktuurikuluga — mis on kriitilise tähtsusega reguleeritud tööstusharudes tegutsevatele meeskondadele või privaatsustundlike toodete loomisel.
GrowthBook peamised omadused
Täiustatud A/B testimine
Viige läbi katseid Bayesi ja frequentistlike statistiliste meetoditega, CUPED variatsiooni vähendamisega ja järjestikuse testimisega, et jõuda järeldusteni kiiremini ja suurema täpsusega.
Funktsioonilippude haldamine
Sihi funktsioonide väljalaskeid kasutaja atribuutide, protsendi või eelduslippude järgi, võimaldades järkjärgulisi väljalaskeid ja koheseid tagasipöördeid ilma uute juurutamisteta.
Andmelaopõhine analüüs
Eksperimendi mõõdikud arvutatakse otse BigQuery's, Snowflake'is, Redshiftis või PostgreSQLis, hoides tundlikke andmeid sinu olemasolevas infrastruktuuris.
Mitmekeelsed SDK-d
Integreeri GrowthBook mis tahes tehnoloogiapinuga, kasutades ametlikke SDK-sid Reacti, JavaScripti, Pythoni, Go, Ruby, PHP, iOS-i, Androidi ja teiste jaoks.
Visuaalne eksperimendi redaktor
Käivita koodivabad A/B testid veebilehtedel visuaalse redaktori abil, ilma et oleks vaja insenerimuudatusi rakenduse koodibaasis.
Miks kasutada GrowthBook Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.