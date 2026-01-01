GrowthBook on avatud lähtekoodiga platvorm funktsioonilülitite ja A/B testimise jaoks, mis annab inseneri- ja tooterühmadele täieliku kontrolli oma eksperimenteerimisinfrastruktuuri üle. See ühendub otse teie olemasoleva andmelaoga — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse või PostgreSQL — nii et eksperimentide tulemusi analüüsitakse seal, kus teie andmed juba asuvad, ilma et oleks vaja sündmusi kolmanda osapoole teenuse kaudu edastada.

GrowthBooki isemajutamine teie VPS-is kaotab ära kohapõhise hinnastamise, hoiab eksperimentide konfiguratsioonid ja kasutajaandmed teie enda infrastruktuuris ning võimaldab piiramatul arvul meeskonnaliikmeid ja eksperimente fikseeritud infrastruktuurikuluga — mis on kriitilise tähtsusega reguleeritud tööstusharudes tegutsevatele meeskondadele või privaatsustundlike toodete loomisel.