SuperTokens on avatud lähtekoodiga alternatiiv patenteeritud autentimisteenustele nagu Auth0 ja Firebase Auth. See pakub taustaprogrammi Core API-t, millega sinu rakendused integreeruvad, kasutades ametlikke SDK-sid Reacti, Node.js-i, Pythoni, Go ja mobiiliplatvormide jaoks. SuperTokens haldab e-posti/parooli sisselogimist, paroolita vooge, sotsiaalset OAuth-i, mitmefaktorilist autentimist, täiustatud seansihaldust automaatse tokeni värskendamisega ja kaitset tavaliste autentimisrünnakute vastu – seda kõike läbi hästi dokumenteeritud API.

SuperTokensi ise majutamine tähendab, et kasutaja mandaadid ja seansiandmed jäävad sinu PostgreSQL-i andmebaasi sinu täieliku kontrolli alla, ilma kasutajapõhise hinnastamiseta, mis sinu rakenduse kasvades sinu vastu töötab. See mall juurutab SuperTokens Core'i koos PostgreSQL-iga, mis on tootmiskasutuseks valmis.