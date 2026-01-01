Paigaldage SuperTokens ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga autentimise taustaprogramm seansihalduse, paroolivaba sisselogimise, sotsiaalse OAuth-i ja MFA-ga — isemajutatav alternatiiv Auth0-le ja Firebase Auth-ile.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SuperTokens
SuperTokens on avatud lähtekoodiga alternatiiv patenteeritud autentimisteenustele nagu Auth0 ja Firebase Auth. See pakub taustaprogrammi Core API-t, millega sinu rakendused integreeruvad, kasutades ametlikke SDK-sid Reacti, Node.js-i, Pythoni, Go ja mobiiliplatvormide jaoks. SuperTokens haldab e-posti/parooli sisselogimist, paroolita vooge, sotsiaalset OAuth-i, mitmefaktorilist autentimist, täiustatud seansihaldust automaatse tokeni värskendamisega ja kaitset tavaliste autentimisrünnakute vastu – seda kõike läbi hästi dokumenteeritud API.
SuperTokensi ise majutamine tähendab, et kasutaja mandaadid ja seansiandmed jäävad sinu PostgreSQL-i andmebaasi sinu täieliku kontrolli alla, ilma kasutajapõhise hinnastamiseta, mis sinu rakenduse kasvades sinu vastu töötab. See mall juurutab SuperTokens Core'i koos PostgreSQL-iga, mis on tootmiskasutuseks valmis.
SuperTokens peamised omadused
Mitu autentimismeetodit
Toetab koheselt e-posti/parooli, paroolivabasid võlulinke ja sotsiaalseid OAuth-teenusepakkujaid – lisa vood, mida sinu kasutajad ootavad, ilma kohandatud koodita.
Täiustatud seansi haldus
Haldab turvaliselt tokeni rotatsiooni, automaatset värskendamist ja sessiooni tühistamist, kaitstes kasutajaid sessiooni kaaperdamise ja fikseerimisrünnakute eest.
Eelvalmistatud UI komponendid
Lihtsalt lisatavad Reacti, Vue ja Angulari komponendid sisselogimiseks, registreerimiseks ja parooli lähtestamiseks, mis sobivad sinu brändiga, ilma autentimise kasutajaliideseid nullist loomata.
Mitmefaktoriline autentimine
Lisa TOTP või e-posti-põhine MFA mis tahes autentimisvoogu ilma kolmanda osapoole teenusteta või täiendavate kasutajapõhiste tasudeta.
Rollid ja õigused
Määra kasutajatele rolle ja rakenda oma rakenduses õiguste kontrolli, kasutades SuperTokensi sisseehitatud kasutajahaldust ja rollide API-t.
Miks kasutada SuperTokens Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.