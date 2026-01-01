Dograh on tasuta, avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm, mis võimaldab sul luua ja juurutada AI-põhiseid hääleagente ühtegi koodirida kirjutamata. Selle lohistamis- ja kukutamisliides viib sind kontseptsioonist elava, tootmisvalmis hääleagendini vähem kui kümne minutiga, sisaldades algusest peale tuge enam kui 30 keelele, reaalajas analüütikat ja intelligentset kõnede suunamist.

Dograh'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik vestlusandmed, salvestused ja kliendiinteraktsioonid sinu enda infrastruktuuris, mis on kriitilise tähtsusega GDPR-i nõuetele vastavuse ja rangete andmete asukohanõuetega tööstusharude jaoks. Kaasasolevad PostgreSQL-i, Redise ja MinIO komponendid pakuvad salvestus- ja vahemälu jõudlust, mida madala latentsusega hääleinteraktsioonid nõuavad.