Juuruta Dograh ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm AI hääleagentide loomiseks ja juurutamiseks minutitega, 30+ keele toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dograh
Dograh on tasuta, avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm, mis võimaldab sul luua ja juurutada AI-põhiseid hääleagente ühtegi koodirida kirjutamata. Selle lohistamis- ja kukutamisliides viib sind kontseptsioonist elava, tootmisvalmis hääleagendini vähem kui kümne minutiga, sisaldades algusest peale tuge enam kui 30 keelele, reaalajas analüütikat ja intelligentset kõnede suunamist.
Dograh'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik vestlusandmed, salvestused ja kliendiinteraktsioonid sinu enda infrastruktuuris, mis on kriitilise tähtsusega GDPR-i nõuetele vastavuse ja rangete andmete asukohanõuetega tööstusharude jaoks. Kaasasolevad PostgreSQL-i, Redise ja MinIO komponendid pakuvad salvestus- ja vahemälu jõudlust, mida madala latentsusega hääleinteraktsioonid nõuavad.
Dograh peamised omadused
Koodita agendi koostaja
Lohista-ja-paiguta töövoogud võimaldavad mittetehnilistel kasutajatel kujundada täielikke häälevestluse vooge ilma koodi kirjutamata.
30+ keeltetugi
Loomulik mitmekeelne kõnesüntees ja -tuvastus võimaldab kliendisuhtlust keeles, mida sinu kasutajad eelistavad.
Intelligentne kõne suunamine
Keerulised päringud suunatakse automaatselt inimagentidele, samas kui AI tegeleb rutiinsete päringutega tõhusalt.
Reaalajas analüüs
Reaalajas armatuurlauad toovad esile vestluse mõõdikud, lõpetamismäärad ja agentide sooritusvõime, et saaksid pidevalt optimeerida.
Privaatsuskeskne arhitektuur
Kõik vestluse andmed püsivad sinu taristus, muutes selle lihtsaks GDPR-i ja tööstusharu vastavusnõuete täitmiseks.
Miks kasutada Dograh Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.