Paigaldage Mixpost ühe klõpsuga.
Isemajutatav sotsiaalmeedia postituste ajastamise ja haldamise platvorm, mis on loodud alternatiivina Bufferile, Hootsuite'ile ja teistele kommertsiaalsetele ajastajatele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mixpost
Mixpost on isemajutusega sotsiaalmeedia ajastamise ja haldamise platvorm, mis on loodud tasuta alternatiivina Bufferile, Hootsuite'ile ja teistele kommertslikele sotsiaalmeedia ajastajatele. See võimaldab agentuuridel, turundajatel ja üksikutel loojatel planeerida, ajastada ja avaldada sisu mitmes sotsiaalvõrgustikus ühest kalendrist ilma kontopõhiste tasude, postituspiirangute või analüütika kvootideta. Puhas veebikasutajaliides pakub visuaalset sisu ajastamist, meediateeki, postituste malle ja platvormipõhist eelvaate renderdamist.
Mixposti isemajutamine oma VPS-is hoiab iga postituse, ajastatud järjekorra, analüütikasündmuse ja ühendatud sotsiaalkonto sinu infrastruktuuris, selmet läbida kolmanda osapoole SaaS-i, mis võiks hindu muuta või API kasutuspiiranguid kehtestada.
Mixpost peamised omadused
Platvormiülene ajastamine
Planeeri postitusi Twitterisse/X-i, Facebooki, Instagrami, LinkedIni, Mastodoni ja mujale ühtsest kalendrist koos platvormipõhise eelvaate ja kohandamisega.
Lohista ja paiguta kalender
Visuaalne sisukalender lohistatava ümberplaneerimisega, värvikoodiga kategooriatega ja hulgioperatsioonidega kampaaniate korraldamiseks mitme nädala lõikes.
Meedia teek
Sisseehitatud meediakogu piltide ja videote üleslaadimise võimalusega, automaatse vormingutuvastusega ja korduvkasutatavate varadega postituste ja mallide vahel.
Mitu tööruumi
Korralda kontod ja kampaaniad eraldi tööruumidesse tööruumipõhiste kasutajaõigustega — ideaalne agentuuridele, kes haldavad paljusid kliente.
Heakskiidu töövood
Valikulised kinnitusjärjekorrad võimaldavad meeskonnaliikmetel koostada postituste mustandeid läbivaatamiseks enne nende ajastamist või avaldamist, toetades agentuuri klientide töövooge.
REST API
Täielik REST API võimaldab integratsioone väliste tööriistadega — sisugeneraatorite, analüütika armatuurlaudade või kohandatud registreerimisvormidega, mis suunavad andmeid järjekordadesse.
Miks kasutada Mixpost Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.