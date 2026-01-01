Mixpost on isemajutusega sotsiaalmeedia ajastamise ja haldamise platvorm, mis on loodud tasuta alternatiivina Bufferile, Hootsuite'ile ja teistele kommertslikele sotsiaalmeedia ajastajatele. See võimaldab agentuuridel, turundajatel ja üksikutel loojatel planeerida, ajastada ja avaldada sisu mitmes sotsiaalvõrgustikus ühest kalendrist ilma kontopõhiste tasude, postituspiirangute või analüütika kvootideta. Puhas veebikasutajaliides pakub visuaalset sisu ajastamist, meediateeki, postituste malle ja platvormipõhist eelvaate renderdamist.

Mixposti isemajutamine oma VPS-is hoiab iga postituse, ajastatud järjekorra, analüütikasündmuse ja ühendatud sotsiaalkonto sinu infrastruktuuris, selmet läbida kolmanda osapoole SaaS-i, mis võiks hindu muuta või API kasutuspiiranguid kehtestada.