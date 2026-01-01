Juuruta Sshwifty ühe klõpsuga.
Brauseripõhine SSH ja Telneti klient, mis võimaldab sul ligi pääseda kaugarvutitele mis tahes veebibrauserist, ilma kohalikke kliente installimata.
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Millega saab ehitada Sshwifty
Sshwifty on ise majutatud veebipõhine SSH ja Telneti klient, mis muudab iga kaasaegse brauseri täielikult funktsionaalseks terminaliks serveritele kaugjuurdepääsuks. See toetab SSH parooli, avaliku võtme ja klaviatuuri interaktiivset autentimist koos tavalise Telnetiga, kaotades vajaduse installida või konfigureerida kohalikke kliente igasse tööjaama.
Sshwifty ise majutamine VPS-is annab meeskonnale ühe jagatud sisenemispunkti kaugarvutite haldamiseks kõikjalt — telefonidest, tahvelarvutitest, piiratud ligipääsuga ettevõtte sülearvutitest või kiosk-terminalidest — hoides samal ajal ligipääsu kontrolli all jagatud võtmega. Administraatorid saavad eelseadistada hosti eelseadistusi, piirata ühendusi heakskiidetud sihtkohtadega ja auditeerida liiklust serveripoolsete konksude kaudu, ilma SSH-porte avalikku internetti paljastamata.
Sshwifty peamised omadused
SSH ja Telnet
Ühendu SSH-serveritega, kasutades parooli, avalikku võtit või klaviatuuri-interaktiivset autentimist, ja jõua pärand-Telneti hostideni samast liidesest.
Kliendi installi pole
Töötab täielikult brauseris, nii et kasutajad pääsevad kaugarvutitele ligi telefonidest, tahvelarvutitest või piiratud tööjaamadest, ilma kohalikku terminalitarkvara installimata.
Ühenduse eelseaded
Administraatorid määratlevad korduvkasutatavad hosti eelseaded sisseehitatud mandaatidega, nii et kasutajad ühenduvad ainult eelnevalt heakskiidetud serveritega kureeritud loendist.
Serveripoolsed haagid
Väliseid protsesse saab käivitada enne iga ühendust, et jõustada kohandatud valideerimist, logimist või auditeerimist, klienti muutmata.
Üksik ligipääsuvõti
Kaitse veebiliidest ühe jagatud võtmega, mis on juurutamisel konfigureeritud, nii et ainult volitatud kasutajad jõuavad ühenduse ekraanile.
Miks kasutada Sshwifty Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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