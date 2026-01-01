Mattermost on isemajutusega meeskonnatöö platvorm, mis pakub Slacki-laadset sõnumisidet, failijagamist, kõnesid ja töövoogude automatiseerimist — ilma et peaksid oma andmete kontrollist loobuma. Loodud tehnilistele ja turvateadlikele meeskondadele, see toetab keermestatud kanaleid, 800+ integratsiooni, SSO-d, LDAP-i ja kohest vastavusarhiveerimist.

Mattermosti isemajutamine oma VPS-is välistab kasutajapõhised liitumistasud, hoiab kõik sõnumid ja failid sinu infrastruktuuris ja rahuldab andmete suveräänsuse nõuded, mis on tavalised valitsuse, rahanduse ja tervishoiu keskkondades, kus ainult pilvepõhised tööriistad ei ole vastuvõetavad.