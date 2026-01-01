Mattermosti juurutamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga meeskonnasõnumside platvorm täieliku andmeomandi ja ettevõtte tasemel turvakontrollidega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mattermost
Mattermost on isemajutusega meeskonnatöö platvorm, mis pakub Slacki-laadset sõnumisidet, failijagamist, kõnesid ja töövoogude automatiseerimist — ilma et peaksid oma andmete kontrollist loobuma. Loodud tehnilistele ja turvateadlikele meeskondadele, see toetab keermestatud kanaleid, 800+ integratsiooni, SSO-d, LDAP-i ja kohest vastavusarhiveerimist.
Mattermosti isemajutamine oma VPS-is välistab kasutajapõhised liitumistasud, hoiab kõik sõnumid ja failid sinu infrastruktuuris ja rahuldab andmete suveräänsuse nõuded, mis on tavalised valitsuse, rahanduse ja tervishoiu keskkondades, kus ainult pilvepõhised tööriistad ei ole vastuvõetavad.
Mattermost peamised omadused
Lõimitud sõnumside
Organiseeritud meeskonnavestlused püsivates kanalites koos täistekstiotsinguga piiramatu sõnumiajaloo ulatuses.
Rikkalikud integratsioonid
Ühendu 800+ tööriistaga, sealhulgas GitHubi, Jira, Zoomi ja Jenkinsiga, veebihaakide, kaldkäskude ja pistikprogrammide turuplatsiga.
Hääl ja video
Sisseehitatud heli- ja videokõned koos ekraani jagamisega hoiavad koostöö ühes kohas, ilma et peaksite välistele tööriistadele üle minema.
Ettevõtte turvalisus
SSO, LDAP, rollipõhised õigused ja nõuetele vastavuse eksport rahuldavad ranged turvalisuse ja regulatiivsed nõuded.
Täielik andmete omandiõigus
Kõik sõnumid ja failid asuvad sinu VPS-is — puudub müüja juurdepääs, puuduvad kasutajapõhised tasud ja puudub platvormi lukustus.
Miks kasutada Mattermost Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.