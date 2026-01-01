Grimmory on terviklik isemajutatav raamatukogu haldur, mis muudab laialipillutatud digitaalsed failid kaunilt organiseeritud raamatukoguks. See toetab e-raamatuid (EPUB, MOBI, AZW), PDF-e, koomikseid (CBZ, CBR) ja audioraamatuid (M4B, MP3), ning hangib automaatselt pealkirjad, kaaned, kirjeldused ja žanrid Google Booksist, Open Libraryst ja Amazonist kohe, kui failid lisatakse.

Isemajutamine sinu VPS-is eemaldab salvestuspiirangud, platvormisõltuvuse ja sisu jälgimise, mis on tavalised kommertslike e-raamatuteenuste puhul. Sinu kogu raamatukogu — koos lugemise edenemise, esiletõstude ja mitme kasutaja kontodega — jääb sinu omanduses olevale riistvarale, olles ligipääsetav mis tahes brauserist või sünkroonitav Kobo e-lugeritega OPDS-i kaudu.