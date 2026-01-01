Paigalda Grimmory ühe klõpsuga.
Isemajutatav digitaalse raamatukogu haldur e-raamatute, koomiksite ja audioraamatute jaoks, automaatsete metaandmetega ja sisseehitatud lugejaga.
Valige VPS-pakett Grimmory jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Grimmory
Grimmory on terviklik isemajutatav raamatukogu haldur, mis muudab laialipillutatud digitaalsed failid kaunilt organiseeritud raamatukoguks. See toetab e-raamatuid (EPUB, MOBI, AZW), PDF-e, koomikseid (CBZ, CBR) ja audioraamatuid (M4B, MP3), ning hangib automaatselt pealkirjad, kaaned, kirjeldused ja žanrid Google Booksist, Open Libraryst ja Amazonist kohe, kui failid lisatakse.
Isemajutamine sinu VPS-is eemaldab salvestuspiirangud, platvormisõltuvuse ja sisu jälgimise, mis on tavalised kommertslike e-raamatuteenuste puhul. Sinu kogu raamatukogu — koos lugemise edenemise, esiletõstude ja mitme kasutaja kontodega — jääb sinu omanduses olevale riistvarale, olles ligipääsetav mis tahes brauserist või sünkroonitav Kobo e-lugeritega OPDS-i kaudu.
Grimmory peamised omadused
Automaatne metaandmete rikastamine
Kaanepildid, autoriandmed, kirjeldused ja žanrid tuuakse automaatselt Google Booksist, Open Libraryst ja Amazonist, kui raamatuid imporditakse.
Sisseehitatud mitmeformaadiline lugeja
Loe EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- ja CBR-faile otse brauseris kohandatavate teemade, fondisuuruste ja lugemise edenemise jälgimisega.
Kobo ja OPDS sünkroonimine
Sünkrooni oma raamatukogu ja lugemisasend Kobo e-lugeritega ja mis tahes OPDS-ühilduva rakendusega sujuvaks võrguühenduseta lugemiseks spetsiaalsetel seadmetel.
BookDrop automaatne import
Lisa uued failid jälgitavasse kausta ja Grimmory impordib need automaatselt — käsitsi üleslaadimist ega metaandmete sisestamist pole vaja.
Mitme kasutaja tugi
Loo individuaalsed kontod eraldi lugemisajalugude ja õiguste tasemetega, muutes Grimmory ideaalseks peredele ja lugemisrühmadele, kes jagavad ühte raamatukogu.
Miks kasutada Grimmory Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.