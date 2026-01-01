Juuruta TimeTagger ühe klõpsuga paigaldusega.
Privaatsust esikohale seadev isiklik ajajälgija interaktiivse ajajoone, siltide, aruannete ja sisseehitatud Pomodoro töövooga.
Valige VPS-pakett TimeTagger jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada TimeTagger
TimeTagger on avatud lähtekoodiga veebipõhine aja jälgija, mis on üles ehitatud interaktiivsele ajajoonele ja sildipõhisele töövoole jäikade projektihierarhiate asemel. Mõeldud vabakutselistele, konsultantidele ja isikutele, kes arveldavad tunni alusel, asendab see kohmaka tööajaarvestuse tarkvara kiire, klaviatuurisõbraliku kasutajaliidesega, mis töötab igas kaasaegses brauseris ja sünkroonib seadmete vahel.
TimeTaggeri ise majutamine oma VPS-is hoiab iga salvestatud minuti, kliendi sildi ja arve ekspordi sinu kontrolli all — ilma et kolmanda osapoole SaaS hoiaks sinu arveldusajalugu pantvangis, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma riskita, et konto suletakse kiirel nädalal.
TimeTagger peamised omadused
Interaktiivne ajajoon
Visualiseeri oma päeva suumitaval ajajoonel, kus saad lohistada, suurust muuta ja kirjeid jagada, et need vastaksid täpselt sellele, kuidas töö tehti.
Sildipõhine jälgimine
Jäta kõrvale jäigad projektipuud ja märgi tööd vabakujuliste siltidega, nii et sama kirje saab kuuluda korraga kliendile, ülesandele ja arvelduskoodile.
PDF- ja CSV-aruanded
Loo filtreeritud aruandeid sildi, perioodi või sihtmärgi järgi ja ekspordi need PDF-i või CSV-na arveldamiseks, raamatupidamiseks ja meeskonna värskendusteks.
Eesmärgid ja Pomodoro
Määra igapäevased, iganädalased või igakuised tunnisihtmärgid ja käivita keskendunud Pomodoro sessioonid otse jälgijas — lisarakendusi pole vaja.
Seadmetevaheline sünkroonimine
Jälgi lauaarvutist, tahvelarvutist või telefonist tundliku veebiliidese abil ning iga muudatus sünkroonitakse automaatselt sinu isemajutatud serverisse.
Privaatsus disaini järgi
Kõik andmed asuvad sinu VPS-i kohalikus SQLite andmebaasis, nii et kliendinimed, tunnid ja arveldusandmed ei jõua kunagi kolmanda osapoole pilve.
Miks kasutada TimeTagger Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
30-päevane raha tagasi garantii
Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.
Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks
AFFiNE
Kõik-ühes tööruum, ühendades dokumendid, valgetahvlid ja andmebaasid AI-gaVali
AppFlowy
AppFlowy on AI-põhine avatud lähtekoodiga tööruum ja Notioni alternatiivVali
BeaverHabits
Minimalistlik ise majutatav harjumuste jälgija, mis keskendub igapäevasele märkimisele ja järjestikustele päevadeleVali