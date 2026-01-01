TimeTagger on avatud lähtekoodiga veebipõhine aja jälgija, mis on üles ehitatud interaktiivsele ajajoonele ja sildipõhisele töövoole jäikade projektihierarhiate asemel. Mõeldud vabakutselistele, konsultantidele ja isikutele, kes arveldavad tunni alusel, asendab see kohmaka tööajaarvestuse tarkvara kiire, klaviatuurisõbraliku kasutajaliidesega, mis töötab igas kaasaegses brauseris ja sünkroonib seadmete vahel.

TimeTaggeri ise majutamine oma VPS-is hoiab iga salvestatud minuti, kliendi sildi ja arve ekspordi sinu kontrolli all — ilma et kolmanda osapoole SaaS hoiaks sinu arveldusajalugu pantvangis, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma riskita, et konto suletakse kiirel nädalal.