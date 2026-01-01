JumpServer on avatud lähtekoodiga Privileged Access Management (PAM) platvorm, mis pakub tsentraliseeritud lüüsi kogu infrastruktuuri varadele juurdepääsuks — serveritele, andmebaasidele, Kubernetes klastritele ja võrguseadmetele. Selle asemel, et jagada otse SSH-võtmeid või paroole, autendivad meeskonnad end JumpServeri kaudu, mis vahendab iga ühendust, logib kogu tegevuse ja salvestab seansid auditi ja vastavuse eesmärgil. Juurdepääsu reguleerivad rollipõhised õigused ja valikulised kinnitusprotsessid.

JumpServeri ise majutamine hoiab kõik seansi salvestused, juurdepääsulogid ja salvestatud mandaadid teie enda infrastruktuuris — mis on kriitilise tähtsusega vastavusraamistike, nagu SOX, PCI-DSS ja ISO 27001, jaoks, mis nõuavad auditeerimisjälgi ja tõendit, et juurdepääs tundlikele süsteemidele on kontrollitud ja jälgitud.