Juurutage JumpServer ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga privilegeeritud juurdepääsu haldamise platvorm tsentraliseeritud SSH, RDP ja andmebaasi juurdepääsuks kogu teie infrastruktuurile.
Valige VPS-pakett JumpServer jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada JumpServer
JumpServer on avatud lähtekoodiga Privileged Access Management (PAM) platvorm, mis pakub tsentraliseeritud lüüsi kogu infrastruktuuri varadele juurdepääsuks — serveritele, andmebaasidele, Kubernetes klastritele ja võrguseadmetele. Selle asemel, et jagada otse SSH-võtmeid või paroole, autendivad meeskonnad end JumpServeri kaudu, mis vahendab iga ühendust, logib kogu tegevuse ja salvestab seansid auditi ja vastavuse eesmärgil. Juurdepääsu reguleerivad rollipõhised õigused ja valikulised kinnitusprotsessid.
JumpServeri ise majutamine hoiab kõik seansi salvestused, juurdepääsulogid ja salvestatud mandaadid teie enda infrastruktuuris — mis on kriitilise tähtsusega vastavusraamistike, nagu SOX, PCI-DSS ja ISO 27001, jaoks, mis nõuavad auditeerimisjälgi ja tõendit, et juurdepääs tundlikele süsteemidele on kontrollitud ja jälgitud.
JumpServer peamised omadused
Keskne juurdepääsu lüüs
Suuna kõik SSH, RDP, VNC ja andmebaasiühendused läbi ühe auditeeritud puhverserveri, välistades inseneridele otsese juurdepääsuandmete avaldumise.
Seansi salvestamine ja taasesitus
Iga privilegeeritud seanss salvestatakse ja on brauseris taasesitatav, andes turvameeskondadele täieliku forensilise jälje kogu infrastruktuuri tegevusest.
Rollipõhine juurdepääsu kontroll
Anna kasutajatele juurdepääs konkreetsetele varadele peeneteraliste õiguste ja ajaliselt piiratud kinnitusvoogudega, nii et mandaate ei jagata kunagi otse.
Mitme-protokolli tugi
Halda Linuxi servereid SSH kaudu, Windowsi masinaid RDP või VNC kaudu, relatsiooniandmebaase, Kubernetes klastreid ja võrguseadmeid ühelt platvormilt.
Sisseehitatud autentimisandmete hoidla
Salvestab, pöörab ja edastab mandaate automaatselt, et kasutajad saaksid ühenduda läbi JumpServeri, ilma kunagi alusparoole teadmata.
Miks kasutada JumpServer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.