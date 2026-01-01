Kuni 69% allahindlust JumpServer tootele

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Avatud lähtekoodiga privilegeeritud juurdepääsu haldamise platvorm tsentraliseeritud SSH, RDP ja andmebaasi juurdepääsuks kogu teie infrastruktuurile.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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Juurutage JumpServer ühe klõpsuga.

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KVM 1
17,99
5,49/kuus
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Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
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KVM 2
21,99
7,79/kuus
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Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
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Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada JumpServer

JumpServer on avatud lähtekoodiga Privileged Access Management (PAM) platvorm, mis pakub tsentraliseeritud lüüsi kogu infrastruktuuri varadele juurdepääsuks — serveritele, andmebaasidele, Kubernetes klastritele ja võrguseadmetele. Selle asemel, et jagada otse SSH-võtmeid või paroole, autendivad meeskonnad end JumpServeri kaudu, mis vahendab iga ühendust, logib kogu tegevuse ja salvestab seansid auditi ja vastavuse eesmärgil. Juurdepääsu reguleerivad rollipõhised õigused ja valikulised kinnitusprotsessid.

JumpServeri ise majutamine hoiab kõik seansi salvestused, juurdepääsulogid ja salvestatud mandaadid teie enda infrastruktuuris — mis on kriitilise tähtsusega vastavusraamistike, nagu SOX, PCI-DSS ja ISO 27001, jaoks, mis nõuavad auditeerimisjälgi ja tõendit, et juurdepääs tundlikele süsteemidele on kontrollitud ja jälgitud.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

JumpServer peamised omadused

Keskne juurdepääsu lüüs

Suuna kõik SSH, RDP, VNC ja andmebaasiühendused läbi ühe auditeeritud puhverserveri, välistades inseneridele otsese juurdepääsuandmete avaldumise.

Seansi salvestamine ja taasesitus

Iga privilegeeritud seanss salvestatakse ja on brauseris taasesitatav, andes turvameeskondadele täieliku forensilise jälje kogu infrastruktuuri tegevusest.

Rollipõhine juurdepääsu kontroll

Anna kasutajatele juurdepääs konkreetsetele varadele peeneteraliste õiguste ja ajaliselt piiratud kinnitusvoogudega, nii et mandaate ei jagata kunagi otse.

Mitme-protokolli tugi

Halda Linuxi servereid SSH kaudu, Windowsi masinaid RDP või VNC kaudu, relatsiooniandmebaase, Kubernetes klastreid ja võrguseadmeid ühelt platvormilt.

Sisseehitatud autentimisandmete hoidla

Salvestab, pöörab ja edastab mandaate automaatselt, et kasutajad saaksid ühenduda läbi JumpServeri, ilma kunagi alusparoole teadmata.

Miks kasutada JumpServer Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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30-päevane raha tagasi garantii

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