Dufs on kerge avatud lähtekoodiga failiserver, mis võimaldab sul faile sirvida, üles laadida, alla laadida ja hallata puhta veebiliidese kaudu. See toetab WebDAV-i, nii et saad oma salvestusruumi võrgukettana ühendada Windowsi, macOS-i või Linuxi operatsioonisüsteemides, kasutades mis tahes standardset failihalduri klienti — ühenduvas seadmes pole lisatarkvara vaja.

Dufsi isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu failid infrastruktuuris, mida sa täielikult kontrollid, ilma pilvemälu tasudeta, ilma teenusepakkuja failisuuruse piiranguteta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu andmetele. Konfigureeri kataloogipõhised lugemis-kirjutamis- või ainult-lugemise juurdepääsureeglid, kaitse teid mandaatidega ja jaga faile turvaliselt üle HTTPS-i sisseehitatud Traefiku integratsiooni kaudu.