Dufsi ühe klõpsuga paigaldamine.
Kergekaaluline isemajutatav failiserver puhta veebiliidese, WebDAV-i toe ja teepõhise juurdepääsukontrolliga.
Valige VPS-pakett Dufs jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dufs
Dufs on kerge avatud lähtekoodiga failiserver, mis võimaldab sul faile sirvida, üles laadida, alla laadida ja hallata puhta veebiliidese kaudu. See toetab WebDAV-i, nii et saad oma salvestusruumi võrgukettana ühendada Windowsi, macOS-i või Linuxi operatsioonisüsteemides, kasutades mis tahes standardset failihalduri klienti — ühenduvas seadmes pole lisatarkvara vaja.
Dufsi isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu failid infrastruktuuris, mida sa täielikult kontrollid, ilma pilvemälu tasudeta, ilma teenusepakkuja failisuuruse piiranguteta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu andmetele. Konfigureeri kataloogipõhised lugemis-kirjutamis- või ainult-lugemise juurdepääsureeglid, kaitse teid mandaatidega ja jaga faile turvaliselt üle HTTPS-i sisseehitatud Traefiku integratsiooni kaudu.
Dufs peamised omadused
Veebifailibrauser
Sirvi, laadi üles, laadi alla, nimeta ümber ja kustuta faile mis tahes brauserist ilma täiendavat klienditarkvara installimata.
WebDAV protokoll
Paigalda oma Dufs server natiivse võrgukettana Windowsis, macOS-is või Linuxis, kasutades sisseehitatud OS-i WebDAV tuge.
Rajapõhine juurdepääsukontroll
Rakenda erinevaid lugemis- ja kirjutamis- või ainult lugemisõiguse reegleid erinevatele kataloogidele, millest igaüks on kaitstud eraldi mandaatidega.
Faili otsing ja eelvaade
Otsi oma salvestatud failide hulgast nime järgi ja eelvaata levinud formaate, nagu pildid, tekst ja video, otse brauseris.
Üksik konteiner
Töötab ühe kerge konteinerina ilma välise andmebaasita — lihtne varundada, migreerida ja hooldada.
Miks kasutada Dufs Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.