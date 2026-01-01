October CMS on kaasaegne sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud Laravel PHP raamistikule. See on loodud nii arendajatele kui ka sisutiimidele ning ühendab puhta haldusliidese võimsa teema- ja pistikprogrammiarhitektuuriga, muutes kohandatud veebisaitide ja veebirakenduste loomise mis tahes keerukusega lihtsaks.

October CMS-i isemajutamine oma VPS-il annab sulle täieliku omandiõiguse oma sisule, teemadele ja pistikprogrammidele ilma saidipõhiste tasude või tarnijast sõltuvuseta. MySQL-i ja MariaDB toe, rikkaliku kogukonna pistikprogrammide ökosüsteemi ja arendajasõbraliku koodibaasiga kohandub see kõigele alates lihtsatest blogidest kuni keerukate mitmeleheküljeliste platvormideni.