Juurutage October CMS ühe klõpsuga.
Ise majutatav PHP sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud Laravel raamistikule kaasaegsete, paindlike veebilehtede ja veebirakenduste loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada October CMS
October CMS on kaasaegne sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud Laravel PHP raamistikule. See on loodud nii arendajatele kui ka sisutiimidele ning ühendab puhta haldusliidese võimsa teema- ja pistikprogrammiarhitektuuriga, muutes kohandatud veebisaitide ja veebirakenduste loomise mis tahes keerukusega lihtsaks.
October CMS-i isemajutamine oma VPS-il annab sulle täieliku omandiõiguse oma sisule, teemadele ja pistikprogrammidele ilma saidipõhiste tasude või tarnijast sõltuvuseta. MySQL-i ja MariaDB toe, rikkaliku kogukonna pistikprogrammide ökosüsteemi ja arendajasõbraliku koodibaasiga kohandub see kõigele alates lihtsatest blogidest kuni keerukate mitmeleheküljeliste platvormideni.
October CMS peamised omadused
Laravel platvorm
Ehitatud Laravel PHP raamistikule, pakkudes Eloquent ORM-i, Artisan CLI-d ja tuttavaid tavasid, mis muudavad kohandamise ja laiendamise PHP arendajatele lihtsaks.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda funktsionaalsust kogukonna ja ametlike pistikprogrammidega, mis hõlmavad vorme, SEO-d, galeriisid ja autentimist, ilma kohandatud koodi kirjutamata.
Visuaalne taustaprogrammi redaktor
Halda lehti, paigutusi, osadeid ja sisublokke intuitiivse taustaliidese kaudu, ilma faile otse serveris muutmata.
Paindlik teemasüsteem
Loo või kohanda teemasid, kasutades Twigi mallimist ja YAML-is määratletud komponentide konfiguratsioone, mis eraldavad selgelt esitluse rakendusloogikast.
Peata sisu API
Avalda sisu REST API teenusepunktide kaudu, et toetada peata kasutajaliideseid koos traditsiooniliste serveripoolselt renderdatud lehtedega samast paigaldusest.
Miks kasutada October CMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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