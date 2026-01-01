Juuruta Outline ühe klõpsu paigaldusega.
Kaasaegne avatud lähtekoodiga teadmusbaas ja wiki koos reaalajas koostöö, võimsa otsingu ja kauni Markdowni redigeerimisega meeskondadele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Outline
Outline on kiire, koostööpõhine teadmusbaas, mis on loodud meeskondadele, kes hindavad nii kaunist disaini kui ka sujuvat reaalajas redigeerimist. See on üles ehitatud Markdowni redaktorile, mis sisaldab kaldkriipsu käske, pesastatud dokumendihierarhiaid ja kogupõhist korraldust, pakkudes inseneri-, toote- ja operatsioonimeeskondadele struktureeritud tööruumi dokumentatsiooni jaoks, mis on nii funktsionaalne kui ka visuaalselt atraktiivne. Versiooniajalugu, detailne õiguste haldus ja mitme SSO pakkuja tugi muudavad selle sobivaks igas suuruses organisatsioonidele.
Outline'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et puuduvad kasutajapõhised hinnapiirangud – piiramatu arv meeskonnaliikmeid fikseeritud infrastruktuurikuluga. Sinu dokumentatsioon ja intellektuaalomand jäävad sinu kontrolli alla ilma kolmandate osapoolte andmetele juurdepääsuta, samal ajal kui PostgreSQL ja Redis töötavad lokaalselt optimaalse jõudluse tagamiseks ilma väliste teenuste sõltuvusteta.
Outline peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitu meeskonnaliiget saavad sama dokumenti samaaegselt redigeerida tekstisiseste kommentaaride ja ettepanekutega, muutes dokumentatsiooni sprindid ja ülevaatusringid sujuvaks.
Võimas täistekstiotsing
Otsi koheselt kõikidest dokumentidest ja kogudest, kus tulemused on järjestatud asjakohasuse alusel, nii et õige teave ilmub esile sekunditega, mitte minutitepikkuse sirvimise asemel.
Paindlik autentimine
Ühildub Google'i, Slacki, Azure AD, GitHubi ja kohandatud OIDC pakkujatega, võimaldades meeskondadel sisse logida olemasolevate mandaatidega, ilma eraldi kontosid haldamata.
Versiooni ajalugu
Iga dokumendi muudatust jälgitakse erinevuste vaatamise ja täieliku taastamise võimalusega, pakkudes meeskondadele turvavõrku juhuslike muudatuste vastu ja auditirada vastavuse tagamiseks.
Kogumiku korraldus
Korralda dokumente pesastatud hierarhiatesse ja kogudesse detailsete avalike, meeskonna- või privaatsete jagamiskontrollidega, mis sobivad igale meeskonna struktuurile.
Miks kasutada Outline Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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