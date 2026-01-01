Outline on kiire, koostööpõhine teadmusbaas, mis on loodud meeskondadele, kes hindavad nii kaunist disaini kui ka sujuvat reaalajas redigeerimist. See on üles ehitatud Markdowni redaktorile, mis sisaldab kaldkriipsu käske, pesastatud dokumendihierarhiaid ja kogupõhist korraldust, pakkudes inseneri-, toote- ja operatsioonimeeskondadele struktureeritud tööruumi dokumentatsiooni jaoks, mis on nii funktsionaalne kui ka visuaalselt atraktiivne. Versiooniajalugu, detailne õiguste haldus ja mitme SSO pakkuja tugi muudavad selle sobivaks igas suuruses organisatsioonidele.

Outline'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et puuduvad kasutajapõhised hinnapiirangud – piiramatu arv meeskonnaliikmeid fikseeritud infrastruktuurikuluga. Sinu dokumentatsioon ja intellektuaalomand jäävad sinu kontrolli alla ilma kolmandate osapoolte andmetele juurdepääsuta, samal ajal kui PostgreSQL ja Redis töötavad lokaalselt optimaalse jõudluse tagamiseks ilma väliste teenuste sõltuvusteta.