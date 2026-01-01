Paigalda Spacedrive ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga failihaldur, mis ühendab sinu failid kohalikel ketastel, välisel salvestusruumil ja pilves ühte otsitavasse teeki.
Valige VPS-pakett Spacedrive jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Spacedrive
Spacedrive on virtuaalne hajutatud failisüsteem (VDFS), mis loob ühe intelligentse kataloogi kõigist sinu failidest — olenemata nende asukohast. Kohalikud kettad, välised salvestusseadmed ja pilveteenused on ühendatud ühte otsitavasse andmebaasi sildistamise, metaandmete filtrite, duplikaatide tuvastamise ja pisipiltide genereerimisega. Erinevalt traditsioonilistest failihalduritest käsitleb Spacedrive sinu kogu digitaalset teeki struktureeritud andmetena, mida saad suurel skaalal päringutega hallata ja korrastada.
Spacedrive'i serveri ise majutamine oma VPS-is annab sulle püsiva, alati kättesaadava keskuse sinu failikorraldussüsteemi jaoks sisseehitatud administraatori autentimisega — ilma et peaksid oma andmeid üles laadima kolmanda osapoole pilveteenusesse.
Spacedrive peamised omadused
Ühtne failiteek
Indekseerib faile kohalikel ketastel, välismäluseadmetel ja pilveteenustes ühte otsitavasse andmebaasi — enam ei pea mitmest kohast otsima.
Arukas sildistamine
Korralda faile kohandatud siltide ja metaandmete filtritega, nii et sa leiaksid täpselt selle, mida vajad, olenemata sellest, kus see on salvestatud.
Duplikaatide tuvastamine
Tuvastab automaatselt duplikaatfailid sinu teegis, aidates sul vabastada salvestusruumi ja hoida oma kogu korras.
Meedia eelvaated
Genereerib pisipilte ja eelvaateid fotodele ja videotele, et saaksid oma teeki visuaalselt sirvida üksikuid faile avamata.
Võrdõigusvõrgu sünkroonimine
Sünkroonib sinu organiseeritud teegi mitme seadme vahel, nii et sinu sildid, kogud ja metaandmed on alati kõikjal ajakohased.
Miks kasutada Spacedrive Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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