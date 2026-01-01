Spacedrive on virtuaalne hajutatud failisüsteem (VDFS), mis loob ühe intelligentse kataloogi kõigist sinu failidest — olenemata nende asukohast. Kohalikud kettad, välised salvestusseadmed ja pilveteenused on ühendatud ühte otsitavasse andmebaasi sildistamise, metaandmete filtrite, duplikaatide tuvastamise ja pisipiltide genereerimisega. Erinevalt traditsioonilistest failihalduritest käsitleb Spacedrive sinu kogu digitaalset teeki struktureeritud andmetena, mida saad suurel skaalal päringutega hallata ja korrastada.

Spacedrive'i serveri ise majutamine oma VPS-is annab sulle püsiva, alati kättesaadava keskuse sinu failikorraldussüsteemi jaoks sisseehitatud administraatori autentimisega — ilma et peaksid oma andmeid üles laadima kolmanda osapoole pilveteenusesse.