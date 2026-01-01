LiteLLM on avatud lähtekoodiga tehisintellekti lüüs, mis annab igale LLM-ile sama OpenAI-ühilduva API, nii et sinu rakendused saavad koodimuudatusteta vahetada OpenAI, Anthropicu, Google'i, Azure'i, AWS Bedrocki ja 100+ muu pakkuja vahel. See haldab koormuse tasakaalustamist, automaatset tõrkesiiret, virtuaalset API-võtmete haldust, kulude jälgimist ja päringute piiramist ühest haldusliidesest.

LiteLLM-i ise majutamine hoiab sinu API-võtmed ja kasutusandmed sinu enda infrastruktuuris, välistab jagatud puhverserverite teenuste piiramise ja kiirusepiirangud ning annab sinu meeskonnale tsentraalse juhtimisplatvormi kogu LLM-i kasutuse jaoks — mis on oluline tehisintellekti kulude ja vastavuse haldamisel suuremas ulatuses.