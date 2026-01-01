Juurutage LiteLLM ühe klõpsuga paigaldusena.
Ühtne AI värav, mis pakub OpenAI-ga ühilduvat API juurdepääsu üle 100 LLM-ile mis tahes pakkujalt.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LiteLLM
LiteLLM on avatud lähtekoodiga tehisintellekti lüüs, mis annab igale LLM-ile sama OpenAI-ühilduva API, nii et sinu rakendused saavad koodimuudatusteta vahetada OpenAI, Anthropicu, Google'i, Azure'i, AWS Bedrocki ja 100+ muu pakkuja vahel. See haldab koormuse tasakaalustamist, automaatset tõrkesiiret, virtuaalset API-võtmete haldust, kulude jälgimist ja päringute piiramist ühest haldusliidesest.
LiteLLM-i ise majutamine hoiab sinu API-võtmed ja kasutusandmed sinu enda infrastruktuuris, välistab jagatud puhverserverite teenuste piiramise ja kiirusepiirangud ning annab sinu meeskonnale tsentraalse juhtimisplatvormi kogu LLM-i kasutuse jaoks — mis on oluline tehisintellekti kulude ja vastavuse haldamisel suuremas ulatuses.
LiteLLM peamised omadused
100+ LLM pakkujat
Juurdepääs OpenAI'le, Anthropicule, Google Gemini'le, Azure'ile, AWS Bedrockile ja kümnetele teistele läbi ühe ühtse API lõpp-punkti.
Koormuse tasakaalustamine ja tõrkesiire
Jaota päringud mitme pakkuja vahel ja lülitu automaatselt varusüsteemidele, kui pakkuja pole saadaval.
Kulude jälgimine & eelarved
Jälgi LLM-i kulusid reaalajas ja määra kasutajapõhised või meeskonnapõhised eelarvelimiidid, vältimaks kontrolli alt väljuvaid API kulutusi.
Virtuaalne võtmehaldamine
Väljasta ulatuspiirangutega virtuaalsed API võtmed meeskondadele ja rakendustele koos detailsete juurdepääsukontrollide ja kasutuse jälgimisega.
Täiustatud marsruutimine
Suuna päringud kulude, latentsuse või kohandatud reeglite alusel, et alati kasutada parimat mudelit iga päringutüübi jaoks.
Miks kasutada LiteLLM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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