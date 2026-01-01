Paigalda Stirling PDF ühe klõpsuga.
Isemajutusel töötav PDF-tööriistakomplekt üle 50 toiminguga — ühenda, jaga, teisenda, OCR-i, tihenda, anonümiseeri ja allkirjasta dokumente kolmandate osapoolte teenustesse üles laadimata.
Valige VPS-pakett Stirling PDF jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Stirling PDF
Stirling PDF on ise majutatav PDF-i manipuleerimise platvorm, mis haldab üle 50 dokumenditoimingu täielikult teie enda serveris. Ühendage, jagage, pöörake, tihendage, teisendage Office'i ja PDF-vormingute vahel, rakendage OCR-i, redigeerige tundlikku sisu, lisage vesimärke, rakendage digitaalallkirju ja eksportige PDF/A-vormingusse — kõik puhta veebiliidese kaudu, mis on ligipääsetav igast brauserist. Failisuuruse piiranguid pole. Kasutuslimiite pole. Ükski dokument ei lahku teie infrastruktuurist.
Õigusmeeskondadele, finantsosakondadele ja igale organisatsioonile, mis tegeleb konfidentsiaalsete dokumentidega, on Stirling PDF-i ise majutamine lihtsaim viis ettevõtte tasemel PDF-töötluse saamiseks, tagades samal ajal, et tundlikud failid ei läbi kunagi kolmanda osapoole pilveteenust.
Stirling PDF peamised omadused
50+ PDF-i toimingut
Ühenda, jaga, pööra, tihenda, järjesta lehti ümber, eralda pilte ja kümneid muid toiminguid – kõik ühes tööriistas, teenuste vahel vahetamata.
OCR ja teisendamine
Teisenda skannitud dokumendid otsitavateks PDF-ideks Tesseract OCR-iga ja teisenda PDF-i ning Wordi, Exceli või PowerPointi vormingute vahel.
Andmete varjamine ja privaatsus
Eemalda püsivalt tundlik tekst, pildid ja metaandmed dokumentidest enne jagamist — ilma riskita, et algset sisu taastatakse.
Digitaalallkirjad
Rakenda õiguslikult siduvaid digitaalallkirju PDF-idele, ilma tuginemata kolmanda osapoole allkirjastamisteenustele või dokumendipõhistele tellimistasudele.
Partiitöötlus
Töötle mitut faili samaaegselt pakettoperatsioonidega ja automatiseeri dokumenditöövooge sisseehitatud REST API kaudu.
PDF/A arhiivimine
Teisenda dokumendid PDF/A-vormingusse pikaajalise arhiveerimise nõuetele vastavuse tagamiseks, nagu nõutakse õigus-, finants- ja valitsusvaldkondades.
Miks kasutada Stirling PDF Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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