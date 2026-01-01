Stirling PDF on ise majutatav PDF-i manipuleerimise platvorm, mis haldab üle 50 dokumenditoimingu täielikult teie enda serveris. Ühendage, jagage, pöörake, tihendage, teisendage Office'i ja PDF-vormingute vahel, rakendage OCR-i, redigeerige tundlikku sisu, lisage vesimärke, rakendage digitaalallkirju ja eksportige PDF/A-vormingusse — kõik puhta veebiliidese kaudu, mis on ligipääsetav igast brauserist. Failisuuruse piiranguid pole. Kasutuslimiite pole. Ükski dokument ei lahku teie infrastruktuurist.

Õigusmeeskondadele, finantsosakondadele ja igale organisatsioonile, mis tegeleb konfidentsiaalsete dokumentidega, on Stirling PDF-i ise majutamine lihtsaim viis ettevõtte tasemel PDF-töötluse saamiseks, tagades samal ajal, et tundlikud failid ei läbi kunagi kolmanda osapoole pilveteenust.