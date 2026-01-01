Neko ühe klõpsuga paigaldus.
Isemajandatav virtuaalne brauser, mis voogedastab jagatud seanssi mitmele kasutajale reaalajas WebRTC kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Neko
Neko on isemajutatud virtuaalne brauser, mis voogedastab reaalajas brauseri seanssi üle WebRTC, nii et mitu kasutajat saavad seda samaaegselt vaadata ja juhtida. Algselt loodud ühisvaatamisteks, on see arenenud mitmekülgseks kaugbrauseri platvormiks, toetades Firefoxi, Chromiumi ja teisi mootoreid püsiva profiili salvestusruumiga.
Neko isemajutamine oma VPS-is annab sulle kontrolli selle üle, kes seansile ligi pääseb, hoiab sinu koduse IP-aadressi privaatsena ja pakub vajalikku üleslaadimisribalaiust, et sujuvalt igale ühendatud vaatajale voogedastada, ilma kolmandate osapoolte ekraanijagamisteenustele tuginemata.
Neko peamised omadused
Reaalajas WebRTC voogedastus
Ülimadala latentsusega voogedastus paneb kaugbrauseriga suhtlemise tunduma sama reageerivana kui kohalik sirvimine, isegi mitme samaaegse vaataja puhul.
Mitme kasutaja haldus
Mitu kasutajat saavad samal seansil jagada kursori juhtimist ja klaviatuuri sisendit, kus visuaalsed indikaatorid näitavad iga osaleja kursori asukohta.
Rollipõhine juurdepääs
Administraatori ja liikme rollid võimaldavad sul anda või tühistada kontrolli käigu pealt, hoides tundlikud toimingud kaitstuna, samal ajal võimaldades koostööl põhinevat sirvimist.
Püsiv brauseriprofiil
Brauseri seaded, järjehoidjad ja seansiandmed salvestatakse nimetatud kettale, nii et sinu virtuaalne brauser jätkab pärast taaskäivitusi täpselt sealt, kus see pooleli jäi.
Paindlikud brauserimootorid
Valige Firefoxi, Chromiumi, ungoogled-chromiumi ja muude variantide hulgast, et see vastaks teie privaatsuse, ühilduvuse või funktsiooninõuetele.
Miks kasutada Neko Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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