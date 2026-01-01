Neko on isemajutatud virtuaalne brauser, mis voogedastab reaalajas brauseri seanssi üle WebRTC, nii et mitu kasutajat saavad seda samaaegselt vaadata ja juhtida. Algselt loodud ühisvaatamisteks, on see arenenud mitmekülgseks kaugbrauseri platvormiks, toetades Firefoxi, Chromiumi ja teisi mootoreid püsiva profiili salvestusruumiga.

Neko isemajutamine oma VPS-is annab sulle kontrolli selle üle, kes seansile ligi pääseb, hoiab sinu koduse IP-aadressi privaatsena ja pakub vajalikku üleslaadimisribalaiust, et sujuvalt igale ühendatud vaatajale voogedastada, ilma kolmandate osapoolte ekraanijagamisteenustele tuginemata.