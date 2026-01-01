Odoo on terviklik avatud lähtekoodiga ärijuhtimise tarkvarakomplekt, mida kasutab üle 10 miljoni kasutaja 120 riigis. Selle modulaarne disain võimaldab sul alustada vajalike rakendustega — CRM, raamatupidamine, laohaldus, e-kaubandus või projektijuhtimine — ja laieneda vastavalt oma ettevõtte kasvule, seda kõike ühest ühtsest liidesest.

Odoo ise majutamine oma VPS-is välistab kasutajapõhised liitumistasud, hoiab kõik sinu äriandmed sinu kontrolli all ja annab sulle vabaduse paigaldada kohandatud mooduleid ja integratsioone ilma piiranguteta. See mall sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmesalvestuseks.