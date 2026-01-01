Juurutage Odoo ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ERP ja CRM tarkvarakomplekt, mis hõlmab müüki, raamatupidamist, laohaldust, e-kaubandust ja palju muud ühel integreeritud platvormil.
Valige VPS-pakett Odoo jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Odoo
Odoo on terviklik avatud lähtekoodiga ärijuhtimise tarkvarakomplekt, mida kasutab üle 10 miljoni kasutaja 120 riigis. Selle modulaarne disain võimaldab sul alustada vajalike rakendustega — CRM, raamatupidamine, laohaldus, e-kaubandus või projektijuhtimine — ja laieneda vastavalt oma ettevõtte kasvule, seda kõike ühest ühtsest liidesest.
Odoo ise majutamine oma VPS-is välistab kasutajapõhised liitumistasud, hoiab kõik sinu äriandmed sinu kontrolli all ja annab sulle vabaduse paigaldada kohandatud mooduleid ja integratsioone ilma piiranguteta. See mall sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmesalvestuseks.
Odoo peamised omadused
Integreeritud CRM ja müük
Jälgi müügivihjeid, halda müügitorusid ja automatiseeri järeltegevusi CRM-is, mis ühendub otse arvelduse ja laoseisuga.
Sisseehitatud e-kaubandus
Käivita veebipood lohista ja paiguta veebilehe koostaja, tootekataloogi ja makseväravate integratsioonidega.
Raamatupidamine ja arveldamine
Halda mitmevaluuta arveldamist, maksunõuete täitmist ja pangakonto võrdlust ilma eraldi raamatupidamistarkvarata.
Varud ja tootmine
Halda laoseisu mitmes laos, käivita MRP töövoogusid ja jälgi tootmist vöötkoodi skaneerimise toega.
Modulaarne rakenduste pood
Vali enam kui 30 000 kolmanda osapoole mooduli hulgast, et laiendada Odoo-d valdkonnaspetsiifiliste töövoogude ja integratsioonidega.
Miks kasutada Odoo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.