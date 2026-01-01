DreamFactory on avatud lähtekoodiga API genereerimise platvorm, mis loob koheselt täielikult dokumenteeritud, rollikaitsega REST ja GraphQL API-d mis tahes andmebaasi jaoks — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server ja palju muud — ilma ühtegi koodirida kirjutamata. Ühenda oma andmebaas ja DreamFactory genereerib täieliku CRUD API sisseehitatud autentimise, päringupiirangu ja väljataseme juurdepääsukontrolliga.

DreamFactory isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma andmetele ja API kihile, ilma kõnepõhise hinnastamise või tarnija lukustuseta. See juurutus sisaldab MySQL-i süsteemiandmebaasi jaoks ja Redis-i suure jõudlusega vahemälu jaoks, pakkudes sulle kohe karbist välja võttes tootmisvalmis API platvormi.