Juuruta DreamFactory ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga REST ja GraphQL API platvorm, mis genereerib automaatselt turvalised andmebaasi API-d minutitega ilma kodeerimata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DreamFactory
DreamFactory on avatud lähtekoodiga API genereerimise platvorm, mis loob koheselt täielikult dokumenteeritud, rollikaitsega REST ja GraphQL API-d mis tahes andmebaasi jaoks — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server ja palju muud — ilma ühtegi koodirida kirjutamata. Ühenda oma andmebaas ja DreamFactory genereerib täieliku CRUD API sisseehitatud autentimise, päringupiirangu ja väljataseme juurdepääsukontrolliga.
DreamFactory isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma andmetele ja API kihile, ilma kõnepõhise hinnastamise või tarnija lukustuseta. See juurutus sisaldab MySQL-i süsteemiandmebaasi jaoks ja Redis-i suure jõudlusega vahemälu jaoks, pakkudes sulle kohe karbist välja võttes tootmisvalmis API platvormi.
DreamFactory peamised omadused
Automaat-genereeritud API-d
Ühenda mis tahes SQL- või NoSQL-andmebaas ja saa koheselt täielik REST- ja GraphQL-API koos täieliku CRUD-toega — käsitsi lõpp-punktide kodeerimist pole vaja.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra üksikasjalikud õigused kasutaja või rolli kohta, piirates juurdepääsu üksikutele tabelitele ja väljadele andmete turvalisuse tagamiseks.
Mitme andmebaasi tugi
Genereeri API-sid MySQL-ist, PostgreSQL-ist, MongoDB-st, Redisest, SQL Serverist, Oracle'ist ja kümnest muust andmeallikast ühelt platvormilt.
API võtmehaldus
Väljasta ja tühista API võtmeid rakenduse või tarbija kohta, valikulise kiirusepiiranguga kuritarvitamise vältimiseks ja kasutuse kontrollimiseks.
Reaalajas API dokumendid
Iga genereeritud API sisaldab interaktiivset Swaggeri dokumentatsiooni, et arendajad saaksid koheselt uurida ja testida lõpp-punkte.
Miks kasutada DreamFactory Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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