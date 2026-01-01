Paigalda TimescaleDB ühe klõpsuga.
Ajaandmebaas, mis põhineb PostgreSQL-il — ühendades SQL-i tuttavlikkuse spetsiaalselt loodud ajaandmebaasi mastaabi ja kiirusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TimescaleDB
TimescaleDB laiendab PostgreSQL-i natiivsete ajaseeria võimalustega, pakendades hüpertabelid, automaatse partitsioneerimise, pidevad koondandmed ja täiustatud tihenduse SQL-mootori peale, mida meeskonnad juba tunnevad. Kuna see on sisuliselt PostgreSQL, töötavad kõik olemasolevad draiverid, ORM-id, BI-tööriistad ja laiendused – sealhulgas PostGIS ja pg_vector – jätkuvalt ilma muudatusteta.
TimescaleDB iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab suuremahulise telemeetria, IoT andurivoogude ja finantsandmed sinu kontrolli all ilma andmepõhise hinnastamise või väljaminekutasudeta. HA-pilt sisaldab Patroni ja tavalisi PostgreSQL-i tööriistu, andes sulle tootmisvalmis aluse mõõdikute, jälgimise ja analüütika töökoormuste jaoks.
TimescaleDB peamised omadused
Hüpertabelid
Automaatselt jaota ajaseeria andmed tükkideks kiirete sisestuste ja päringute jaoks miljardite ridade mahus, muutmata seda, kuidas sa SQL-i kirjutad.
Loomulik pakkimine
Veerupõhine tihendus vähendab tavaliselt ajaloolisi andmeid üle 90%, vähendades salvestuskulusid, samal ajal hoides hiljutised read kiiresti uuendatavad ja päringuteks kättesaadavad.
Pidevad agregaadid
Materialiseeritud koondvaated värskenduvad taustal järk-järgult, nii et armatuurlauad, mis põhinevad kuude või aastate toorandmetel, jäävad alla sekundi reageerima.
Täielik PostgreSQL-i ühilduvus
Töötab iga PostgreSQL kliendi, ORM-i ja laiendusega — sealhulgas PostGIS georuumiliste andmete jaoks ja pg_vector AI manuste jaoks — null migratsioonivaevaga.
Andmete säilitamise poliitikad
Kustuta või vähenda vanu andmeplokke automaatselt ajakava alusel, hoides aktiivseid andmeid kiirel salvestusruumil ja täites vastavuse säilitusnõudeid.
Miks kasutada TimescaleDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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