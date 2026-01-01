TimescaleDB laiendab PostgreSQL-i natiivsete ajaseeria võimalustega, pakendades hüpertabelid, automaatse partitsioneerimise, pidevad koondandmed ja täiustatud tihenduse SQL-mootori peale, mida meeskonnad juba tunnevad. Kuna see on sisuliselt PostgreSQL, töötavad kõik olemasolevad draiverid, ORM-id, BI-tööriistad ja laiendused – sealhulgas PostGIS ja pg_vector – jätkuvalt ilma muudatusteta.

TimescaleDB iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab suuremahulise telemeetria, IoT andurivoogude ja finantsandmed sinu kontrolli all ilma andmepõhise hinnastamise või väljaminekutasudeta. HA-pilt sisaldab Patroni ja tavalisi PostgreSQL-i tööriistu, andes sulle tootmisvalmis aluse mõõdikute, jälgimise ja analüütika töökoormuste jaoks.