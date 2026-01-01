Juurutage Fider ühe klõpsuga paigalduses.
Avatud lähtekoodiga kliendi tagasiside platvorm funktsioonisoovide kogumiseks, kogukonna hääletuste läbiviimiseks ja toote teekaartide läbipaistvaks haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Fider
Fider on avatud lähtekoodiga tagasiside platvorm, mis ühendab tooterühmi ja nende kasutajaid. Selle avalik hääletusportaal võimaldab kasutajatel esitada ideid, toetada olemasolevaid taotlusi ja osaleda aruteludes — tagades, et kõige väärtuslikumad funktsioonid saavad esimesena prioriteedi. Meeskonnad saavad uuendada staatuseid, edastada teekaardi otsuseid ja hoida oma kogukonda arendustsükli jooksul kursis.
Fideri ise majutamine oma VPS-is hoiab kogu tagasiside ja kasutajaandmed sinu kontrolli all, välistab kasutajapõhise hinnakujunduse majutatud alternatiividest ja võimaldab sul kohandada brändingut ja autentimist vastavalt oma toote identiteedile.
Fider peamised omadused
Kogukonna hääletus
Kasutajad hääletavad funktsioonisoovide üle, et tootemeeskonnad saaksid objektiivselt prioriseerida, mida järgmiseks ehitada, tuginedes tegelikule nõudlusele, mitte kõige häälekamate arvamustele.
Olekujälgimine
Määra olekud — planeeritud, alustatud, lõpetatud, tagasi lükatud — et hoida kogukonda kursis iga ettepaneku edenemisega.
Paindlik autentimine
Toetab e-posti, OAuth-i ja SSO sisselogimisvõimalusi, nii et kasutajad saavad osaleda minimaalse vaevaga, suurendades esitamise ja hääletamise määrasid.
Kohandatud bränding
Konfigureeritavad logod, värvid ja kohandatud domeeni tugi võimaldavad sul esitada tagasisideportaali oma toote sujuva laiendusena.
E-posti teavitused
Automaatsed teavitused hoiavad kasutajaid kaasatuna, teavitades neid, kui nende ettepanekud saavad hääli, kommentaare või olekuvärskendusi.
Miks kasutada Fider Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.