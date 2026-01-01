Fider on avatud lähtekoodiga tagasiside platvorm, mis ühendab tooterühmi ja nende kasutajaid. Selle avalik hääletusportaal võimaldab kasutajatel esitada ideid, toetada olemasolevaid taotlusi ja osaleda aruteludes — tagades, et kõige väärtuslikumad funktsioonid saavad esimesena prioriteedi. Meeskonnad saavad uuendada staatuseid, edastada teekaardi otsuseid ja hoida oma kogukonda arendustsükli jooksul kursis.

Fideri ise majutamine oma VPS-is hoiab kogu tagasiside ja kasutajaandmed sinu kontrolli all, välistab kasutajapõhise hinnakujunduse majutatud alternatiividest ja võimaldab sul kohandada brändingut ja autentimist vastavalt oma toote identiteedile.