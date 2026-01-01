Paigalda GNS3 server ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga võrgu topoloogia emulaator brauseri kaudu ligipääsetava liidesega virtuaalsete võrgulaborite kavandamiseks ja simuleerimiseks.
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Millega saab ehitada GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) on avatud lähtekoodiga võrguemulatsiooni platvorm, mida usaldavad võrguinsenerid, üliõpilased ja sertifitseerimiskoolitajad kogu maailmas. See võimaldab sul luua keerulisi mitme tarnija võrgutopoloogiaid, kasutades reaalseid Cisco IOS-i, Juniper-i ja teiste tarnijate pilte koos kergete virtuaalseadmetega, seda kõike ilma füüsilise riistvarata.
GNS3 serveri käitamine VPS-il hoiab sinu labori püsivana ja ligipääsetavana igast brauserist. Projektid, seadmete pildid ja topoloogiad salvestatakse vastupidavatele nimega mahtudele, nii et sinu töö säilib konteineri taaskäivitamisel. Kaasasolev veebiliides ühendub otse serveri API-ga pordil 3080, pakkudes sulle täielikku lohistatavat topoloogiredaktorit igast brauserist mis tahes seadmes.
GNS3 Server peamised omadused
Mitme tarnija emulatsioon
Käita päris Cisco IOS-i, Juniperit ja teiste tarnijate süsteemikujutisi koos avatud lähtekoodiga seadmetega samas topoloogias ilma füüsilise riistvarata.
Brauseripõhine kasutajaliides
Komplektis olev veebiliides pakub pukseeritavat topoloogia kujundajat, millele pääseb ligi mis tahes brauserist, ilma et oleks vaja töölauaklienti.
Püsiv labori salvestus
Projektid, seadme kujutised ja topoloogiafailid salvestatakse nimega mahtudesse, nii et sinu töö säilib konteineri taaskäivitamiste ja uuenduste kaudu.
REST API
Dokumenteeritud REST API pordil 3080 võimaldab sul automatiseerida topoloogia ettevalmistamist, sõlmede haldamist ja labori elutsükli toiminguid skriptidest või CI torujuhtmetest.
Seadmete teek
Impordi eelvalmistatud seadmete mallid ruuterite, kommutaatorite, tulemüüride ja Linuxi hostide jaoks, et luua kiiresti realistlikke laboreid ilma käsitsi konfigureerimiseta.
VPCS ja Docker sõlmed
Sisseehitatud VPCS-i kergekaaluline arvutisüsteemi simulatsioon ja natiivne Docker konteinerite tugi võimaldavad sul lisada lõpp-hoste ja rakendusservereid mis tahes topoloogiasse.
Miks kasutada GNS3 Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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