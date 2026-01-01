GNS3 (Graphical Network Simulator-3) on avatud lähtekoodiga võrguemulatsiooni platvorm, mida usaldavad võrguinsenerid, üliõpilased ja sertifitseerimiskoolitajad kogu maailmas. See võimaldab sul luua keerulisi mitme tarnija võrgutopoloogiaid, kasutades reaalseid Cisco IOS-i, Juniper-i ja teiste tarnijate pilte koos kergete virtuaalseadmetega, seda kõike ilma füüsilise riistvarata.

GNS3 serveri käitamine VPS-il hoiab sinu labori püsivana ja ligipääsetavana igast brauserist. Projektid, seadmete pildid ja topoloogiad salvestatakse vastupidavatele nimega mahtudele, nii et sinu töö säilib konteineri taaskäivitamisel. Kaasasolev veebiliides ühendub otse serveri API-ga pordil 3080, pakkudes sulle täielikku lohistatavat topoloogiredaktorit igast brauserist mis tahes seadmes.