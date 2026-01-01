LakeFS on avatud lähtekoodiga andmete versioonimise platvorm, mis rakendab Git-sarnaseid töövooge andmejärvedele. See võimaldab meeskondadel luua harusid isoleeritud andmete eksperimenteerimiseks, salvestada reprodutseeritavaid hetktõmmiseid ja ühendada muudatusi aatomiliselt — seda kõike andmeid dubleerimata. LakeFS töötab loomulikult AWS S3, Azure Blob Storage'i ja Google Cloud Storage'iga, pakkudes samal ajal täielikult S3-ühilduvat API-t, nii et olemasolevad tööriistad ei vaja muutmist.

LakeFS-i ise majutamine oma VPS-is annab andme- ja ML-meeskondadele täieliku kontrolli oma andmete versioonimise infrastruktuuri üle. Ükskõik, kas vajate reprodutseeritavaid masinõppe eksperimente, turvalisi testimiskeskkondi ETL-torujuhtmete jaoks või võimalust tühistada halva andmete sissevõtmise, annab LakeFS andmetoimingutele sama kindluse, mida Git annab koodile.