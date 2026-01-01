Juuruta LakeFS ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga Git-laadne versioonihaldus teie andmejärvele, tuues hargnemise ja kinnitamise objektisalvestusse.
Valige VPS-pakett LakeFS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LakeFS
LakeFS on avatud lähtekoodiga andmete versioonimise platvorm, mis rakendab Git-sarnaseid töövooge andmejärvedele. See võimaldab meeskondadel luua harusid isoleeritud andmete eksperimenteerimiseks, salvestada reprodutseeritavaid hetktõmmiseid ja ühendada muudatusi aatomiliselt — seda kõike andmeid dubleerimata. LakeFS töötab loomulikult AWS S3, Azure Blob Storage'i ja Google Cloud Storage'iga, pakkudes samal ajal täielikult S3-ühilduvat API-t, nii et olemasolevad tööriistad ei vaja muutmist.
LakeFS-i ise majutamine oma VPS-is annab andme- ja ML-meeskondadele täieliku kontrolli oma andmete versioonimise infrastruktuuri üle. Ükskõik, kas vajate reprodutseeritavaid masinõppe eksperimente, turvalisi testimiskeskkondi ETL-torujuhtmete jaoks või võimalust tühistada halva andmete sissevõtmise, annab LakeFS andmetoimingutele sama kindluse, mida Git annab koodile.
LakeFS peamised omadused
Giti-laadne andmete hargnemine
Loo isoleeritud andmeharud eksperimenteerimiseks või testimiseks objekte dubleerimata, kasutades ainult metaandmetega toetatud nullkoopia hargnemist.
Taasesitatavad pühendused
Salvesta andmete hetktõmmised igal ajahetkel, nii et masinõppe eksperimente ja torujuhtme käivitusi saaks täpselt taasesitada teadaolevast andmeolekust.
Aatomilised ühendamised
Ühenda andmeharud aatomiliselt tagasi peaharusse, tagades, et allavoolu tarbijad näevad alati ühtset ja terviklikku andmestikku.
S3-ühilduv API
LakeFS pakub täielikult S3-ühilduvat lõpp-punkti, nii et Spark, Pandas ja teised tööriistad ühenduvad ilma koodimuudatusteta.
Andmete tagasipööramine
Taasta koheselt mis tahes eelmine commit, et taastuda juhuslikest kustutamistest või vigasest andmesisestusest sekunditega.
Miks kasutada LakeFS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.