Paigalda Traduora ühe klõpsuga.
Ise majutatav tõlkehaldusplatvorm meeskondadele, millel on REST API, rollipõhine juurdepääs ja mitmeformaadiline import/eksport.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Traduora
Traduora on oma serveris majutatav tõlkehaldusplatvorm, mis on loodud arendusmeeskondadele, kes haldavad lokaliseerimist mitmes keeles. See pakub puhast veebiliidest tõlkeprojektide korraldamiseks, impordi- ja eksporditoega JSON-, YAML- ja CSV-vormingute jaoks.
Traduora oma serveris majutamine VPS-il hoiab kõik teie lokaliseerimisandmed privaatsena ja integreerub otse CI/CD torujuhtmetega oma REST API kaudu. Rollipõhine juurdepääsukontroll võimaldab teil kutsuda tõlkijaid, retsensente ja arendajaid vastavate õigustega, samal ajal kui tõlkeajalugu jälgib iga stringile tehtud muudatust.
Traduora peamised omadused
REST API integratsioon
Automatiseeri tõlgete importimine ja eksportimine oma CI/CD tarneahelas, kasutades täielikku REST API-t, ilma käsitsi sekkumiseta.
Mitmevorminguline eksport
Ekspordi tõlked JSON-i, YAML-i, CSV ja muudes vormingutes, et need otse mis tahes raamistikku või ehitussüsteemi lisada.
Rollipõhine ligipääs
Võimalda arendajatele, tõlkijatele ja retsensentidele erinevaid õiguste tasemeid, et hoida projekte korras ja turvalisena.
Tõlke ajalugu
Iga tõlkestringi muudatust jälgitakse, võimaldades sul muudatusi auditeerida ja eelmiste versioonide juurde naasta.
Miks kasutada Traduora Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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