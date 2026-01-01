Traduora on oma serveris majutatav tõlkehaldusplatvorm, mis on loodud arendusmeeskondadele, kes haldavad lokaliseerimist mitmes keeles. See pakub puhast veebiliidest tõlkeprojektide korraldamiseks, impordi- ja eksporditoega JSON-, YAML- ja CSV-vormingute jaoks.

Traduora oma serveris majutamine VPS-il hoiab kõik teie lokaliseerimisandmed privaatsena ja integreerub otse CI/CD torujuhtmetega oma REST API kaudu. Rollipõhine juurdepääsukontroll võimaldab teil kutsuda tõlkijaid, retsensente ja arendajaid vastavate õigustega, samal ajal kui tõlkeajalugu jälgib iga stringile tehtud muudatust.