Paigalda Komga ühe klõpsuga.
Ise majutatav meediaserver koomiksite, manga, ajakirjade ja e-raamatute jaoks, OPDS-i, Kobo Sync'i ja KOReader Sync'i toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Komga
Komga on avatud lähtekoodiga meediaserver, mis on loodud spetsiaalselt koomiksite, mangade, BD-de, ajakirjade ja e-raamatute jaoks. See skaneerib sinu CBZ, CBR, EPUB, PDF ja muude arhiiviformaatide kogu, ekstraheerib metaandmed, genereerib pisipildid ja pakub kõike kiire veebilugeja kaudu, lisaks OPDS, Kobo Sync ja KOReader Sync voogude kaudu natiivrakenduste ja e-lugerite jaoks.
Komga ise majutamine sinu VPS-is muudab iga koomiksi- ja mangafailide kausta privaatseks, mobiilisõbralikuks raamatukoguks, mida saad lugeda kõikjalt — veebis, Kobo või KOReader e-lugeril või OPDS-ühilduvate rakenduste (nagu Panels, Chunky ja KyBook) kaudu. Puuduvad tellimistasud, DRM-i pole ja ükski platvorm ei otsusta, mis sinu raamatukogus püsib.
Komga peamised omadused
Koomiksid ja e-raamatu vormingud
Toetab algupäraselt CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB ja PDF-i, koos metaandmete eraldamisega ComicInfo.xml-ist, EPUB OPF-ist ja ComicRacki siltidest.
Sisseehitatud veebilugeja
Kiire, tundlik veebilugeja kaheleheküljelise režiimi, laiusele ja kõrgusele kohanduvate paigutuste ning lugemise edenemise sünkroonimisega seadmete vahel.
OPDS-vood
OPDS v1 ja v2 lõpp-punktid muudavad Komga ühilduvaks kohalike lugeritega nagu Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader ja kümnete teistega koheselt.
Kobo ja KOReaderi sünkroonimine
Natiivne Kobo Sync ja KOReader Sync tugi edastab uut sisu ja jätab meelde lugemisasendi e-tindi seadmetel, ilma faile käsitsi külglaadimata.
Automaatsed teekide skaneerimised
Reaalajas failisüsteemi jälgimine ja ajastatud skaneeringud hoiavad teegi sünkroonis, kui lisate andmekataloogi uusi koomiksi- ja e-raamatufaile.
Mitme kasutaja ja jagamine
Kasutajapõhised teegid, vanusepiirangud ja kirjutuskaitstud jagamisrollid võimaldavad peredel või lugemisrühmadel ühte serverit jagada, teineteist segamata.
Miks kasutada Komga Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.