Komga on avatud lähtekoodiga meediaserver, mis on loodud spetsiaalselt koomiksite, mangade, BD-de, ajakirjade ja e-raamatute jaoks. See skaneerib sinu CBZ, CBR, EPUB, PDF ja muude arhiiviformaatide kogu, ekstraheerib metaandmed, genereerib pisipildid ja pakub kõike kiire veebilugeja kaudu, lisaks OPDS, Kobo Sync ja KOReader Sync voogude kaudu natiivrakenduste ja e-lugerite jaoks.

Komga ise majutamine sinu VPS-is muudab iga koomiksi- ja mangafailide kausta privaatseks, mobiilisõbralikuks raamatukoguks, mida saad lugeda kõikjalt — veebis, Kobo või KOReader e-lugeril või OPDS-ühilduvate rakenduste (nagu Panels, Chunky ja KyBook) kaudu. Puuduvad tellimistasud, DRM-i pole ja ükski platvorm ei otsusta, mis sinu raamatukogus püsib.