Bazarr on Sonarri ja Radarriga kaasnev rakendus, mis automatiseerib kogu subtiitrite töövoo sinu meediakogu jaoks. See jälgib sinu kogu uue sisu osas ning otsib, laadib alla ja korraldab automaatselt subtiitreid sinu eelistatud keeltes enam kui 20 teenusepakkuja kaudu, sealhulgas OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ja Podnapisi. Kui paremad subtiitriversioonid kättesaadavaks muutuvad, uuendab Bazarr neid automaatselt – käsitsi otsimist pole vaja.

Bazarr'i käitamine spetsiaalsel VPS-il tagab sellele pideva tööaja ja usaldusväärse avaliku IP-aadressi, mis on vajalik katkematuks teenusepakkuja juurdepääsuks – dünaamiliste IP-aadressidega koduvõrgud võivad subtiitrite pakkujate poolt aja jooksul blokeeritud saada. Koos subtiitrite sünkroonimistööriistadega, mis parandavad ajastuse ebakõlasid, ja kuulmispuudega inimestele mõeldud SDH-radade toega pakub Bazarr täielikku subtiitrite katvust iga sinu meediakogu teose jaoks.