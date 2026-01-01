Juurutage Bazarr ühe klõpsuga paigaldusena.
Automatiseeritud subtiitrite haldamise kaaslane Sonarr'i ja Radarr'i jaoks, mis laadib alla ja uuendab subtiitreid kogu sinu meediakogus.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bazarr
Bazarr on Sonarri ja Radarriga kaasnev rakendus, mis automatiseerib kogu subtiitrite töövoo sinu meediakogu jaoks. See jälgib sinu kogu uue sisu osas ning otsib, laadib alla ja korraldab automaatselt subtiitreid sinu eelistatud keeltes enam kui 20 teenusepakkuja kaudu, sealhulgas OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ja Podnapisi. Kui paremad subtiitriversioonid kättesaadavaks muutuvad, uuendab Bazarr neid automaatselt – käsitsi otsimist pole vaja.
Bazarr'i käitamine spetsiaalsel VPS-il tagab sellele pideva tööaja ja usaldusväärse avaliku IP-aadressi, mis on vajalik katkematuks teenusepakkuja juurdepääsuks – dünaamiliste IP-aadressidega koduvõrgud võivad subtiitrite pakkujate poolt aja jooksul blokeeritud saada. Koos subtiitrite sünkroonimistööriistadega, mis parandavad ajastuse ebakõlasid, ja kuulmispuudega inimestele mõeldud SDH-radade toega pakub Bazarr täielikku subtiitrite katvust iga sinu meediakogu teose jaoks.
Bazarr peamised omadused
Sonarr ja Radarr integratsioon
Bazarr ühendub otse sinu olemasoleva arr seadistusega ja hangib automaatselt subtiitrid iga filmi või episoodi jaoks, niipea kui see sinu teeki lisatakse.
20+ subtiitrite pakkujat
Otsi OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi ja paljusid teisi samaaegselt, et maksimeerida võimalust leida täpseid subtiitreid oma keeles.
Automaatsed kvaliteediuuendused
Kui sinu teegis oleva sisu jaoks ilmub parem subtiitrite versioon, asendab Bazarr olemasoleva faili automaatselt ilma käsitsi sekkumiseta.
Subtiitrite sünkroonimine
Sisseehitatud sünkroonimistööriistad kohandavad subtiitrite ajastust heliradadega sobivaks, parandades sellega kõige levinuma põhjuse, miks subtiitrid tunduvad paigast ära olevat isegi siis, kui need on alla laaditud usaldusväärsetest allikatest.
Kuulmislangusega tugi
Eelista ligipääsetavuse tagamiseks SDH või CC radu — Bazarr saab prioriseerida vaegkuuljatele mõeldud subtiitreid kõigilt pakkujatelt iga üksuse jaoks sinu teegis.
Miks kasutada Bazarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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